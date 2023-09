Pokémon Go: ¡Mankey puede ser brillante!

Resumen:

En Pokémon Go, los jugadores tienen la oportunidad de encontrarse con el Pokémon mono cerdo, Mankey, en la naturaleza. ¡La emocionante noticia es que Mankey también puede ser brillante! Esto significa que los jugadores tienen la oportunidad de atrapar una versión brillante de este Pokémon, que tiene un color diferente al normal. Además de Mankey, su evolución, Primeape, también es brillante.

Con la posible introducción de Annihilape, la evolución final de Mankey y Primeape de Pokémon Escarlata y Violeta, se recomienda comenzar a recolectar dulces Mankey en anticipación a esta evolución. Los primeros lanzamientos de Pokémon paldeanos en Pokémon Go sugieren que Annihilape podría unirse pronto a la lista.

La tasa de brillo de Mankey en Pokémon Go es aproximadamente de uno entre 500, según una investigación realizada por The Silph Road. Sin embargo, Mankey no tiene un “impulso permanente”, lo que significa que no es un engendro raro y no tiene una tasa de brillo mejorada. Atraer más Pokémon brillantes se basa en una probabilidad aleatoria, ya que las tasas de captura de Pokémon brillantes las determina el desarrollador Niantic y, por lo general, solo aumentan durante eventos especiales o incursiones.

Para realizar un seguimiento de los Pokémon shiny disponibles, los jugadores pueden consultar la lista de LeekDuck, que proporciona una guía visual de todos los Pokémon shiny existentes.

Para obtener más consejos y guías sobre Pokémon Go, Polygon ofrece una gran cantidad de recursos para mejorar tu juego.

Definiciones:

– Pokémon Shiny: Pokémon con coloración alternativa que son más raros que sus homólogos normales.

– Caramelo: un recurso en Pokémon Go que se puede recolectar capturando Pokémon de una especie específica y usarse para evolucionar o potenciar Pokémon.

