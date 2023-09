Gearbox, la empresa detrás de la serie Borderlands, supuestamente a la venta

By

Según los informes, Gearbox, la compañía de juegos estadounidense conocida por desarrollar la serie Borderlands, está actualmente a la venta. La empresa matriz de Gearbox, Embracer, está barajando varias opciones, siendo una de ellas la venta del estudio. Varios terceros ya han mostrado interés en adquirir la empresa. Sin embargo, ni Embracer ni Gearbox han hecho ningún comentario oficial al respecto.

Esta noticia llega en un momento difícil para Embracer, ya que actualmente se encuentra atravesando un importante proceso de reestructuración. Como parte de esta reestructuración, Volition, el estudio responsable de la popular serie Saints Row, ya ha cerrado. A principios de este año, Embracer anunció sus planes de cerrar estudios y cancelar juegos después de que fracasara un acuerdo de 2 mil millones de dólares con la empresa Savvy Games Group, financiada por el gobierno saudí.

Embracer Group, la empresa matriz, ha estado en una ola de adquisiciones en los últimos años, adquiriendo varios estudios destacados, incluido Crystal Dynamics, desarrollador de Tomb Raider. La adquisición de Gearbox se completó en febrero de 2021, valorando la empresa en hasta 1.4 millones de dólares. Gearbox lanzó recientemente los spin-offs de Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands y New Tales from the Borderlands. También han publicado este año el exitoso shooter saqueador Remnant 2. Además, publicarán Homeworld 3, un juego de estrategia en tiempo real de ciencia ficción desarrollado por Blackbird Interactive, en algún momento de 2024.

La compañía también está ampliando su presencia más allá del mundo de los juegos, ya que una película de Borderlands dirigida por Eli Roth está programada para llegar a los cines en el verano de 2024. Esto indica que a pesar de las incertidumbres actuales que rodean el futuro de la compañía, Gearbox sigue comprometida con su franquicia y está trabajando activamente en nuevos proyectos.

Fuentes:

Reuters

IGN