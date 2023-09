Práctica basada en evidencia y la evolución del programa Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, el programa de educación digital de War Child para niños afectados por conflictos, siempre se ha guiado por evidencia científica. Sin embargo, para ser considerada verdaderamente “basada en evidencia”, una intervención debe cumplir ciertos criterios. A través de un estudio a gran escala en Uganda, Can't Wait to Learn ha cumplido estos criterios, lo que marca una interesante evolución para el programa.

La práctica basada en evidencia es el concepto de que las prácticas ocupacionales, como la enfermería, la educación o el apoyo psicosocial a los niños, deben basarse en evidencia científica. Implica utilizar procesos de investigación rigurosos para demostrar el impacto de las intervenciones, en lugar de confiar en la tradición, la intuición o la experiencia personal. Las organizaciones de ayuda deben estar dispuestas a responsabilizarse para garantizar que no causan más daño que bien.

El enfoque basado en evidencia comienza con intervenciones sometidas a investigación científica, como evaluaciones de viabilidad o ensayos controlados. Los resultados de estos estudios se utilizan para adaptar y mejorar el método si no son concluyentes o inadecuados. Si los hallazgos son positivos, la intervención avanza a la siguiente fase de evaluación.

Can't Wait to Learn se sometió a un ensayo controlado aleatorio en Uganda durante los últimos 18 meses. En el estudio participaron 1507 niños de 30 escuelas del distrito de Isingiro. La mitad de las escuelas reemplazaron las lecciones regulares de inglés y matemáticas con Can't Wait to Learn para comparar directamente su efectividad. Los resultados del estudio, que se publicarán próximamente en una revista científica, demuestran que Can't Wait to Learn no solo funciona mejor que la educación estándar, sino que también supera a la mayoría de los programas EdTech utilizados en entornos similares.

Este ensayo en Uganda consolida Can't Wait to Learn como un programa completo basado en evidencia. Es parte de una colección de 10 estudios de investigación realizados por War Child en países como Chad, Jordania, Líbano y Sudán desde el inicio del programa. En Sudán, un estudio encontró que los niños mejoraron casi el doble en matemáticas y casi tres veces más en lectura en comparación con el programa de aprendizaje del gobierno para niños no escolarizados.

Este hito en Uganda marca el comienzo del viaje de ampliación de Can't Wait to Learn. De acuerdo con el enfoque de localización, la implementación del programa se ha confiado al municipio local. Al compartir lo que funciona y lo que no a través de la investigación, Can't Wait to Learn tiene como objetivo promover un progreso significativo para brindar educación gratuita, equitativa y de calidad para todos los niños afectados por conflictos.

Can't Wait to Learn se desarrolló inicialmente en Sudán en 2012 y desde entonces se ha probado e implementado en varios países. Hasta ahora ha llegado a unos 100,000 niños, con perspectivas prometedoras de crecimiento futuro.

