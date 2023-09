Uso de programas de aprendizaje para cerrar la brecha de habilidades digitales

El gobierno del Reino Unido introdujo el impuesto sobre el aprendizaje en 2017 como una forma para que los grandes empleadores invirtieran en formación de aprendices. Los empleadores con una masa salarial superior a £3 millones al año deben pagar el 0.5% de su masa salarial anual total al fondo de impuestos. Luego pueden utilizar estos fondos para cubrir sus propios costos de evaluación y capacitación de aprendices o transferirlos a otro empleador. Sin embargo, los fondos no utilizados caducan.

Existe una amplia gama de estándares de aprendizaje disponibles en diferentes niveles, incluidos los de ocupaciones digitales. El Instituto de Aprendizaje y Educación Técnica (IfATE) proporciona mapas ocupacionales para ayudar a los empleadores a identificar rutas de progresión y mejora de habilidades para los aprendices. Las universidades centradas en la formación profesional, como Buckinghamshire New University (BNU), también han entrado en el mercado de aprendizaje superior y de grado, ofreciendo oferta de aprendizaje en industrias como la atención sanitaria, la policía, la ingeniería, los negocios y la gestión, y el sector digital.

Employers often recruit apprentices onto lower-level apprenticeships and offer opportunities for them to upskill to a full degree-level qualification. This allows apprentices to obtain a full Bachelor’s degree within a shorter time frame compared to the traditional four years.

Si bien puede haber preocupaciones sobre las tasas de finalización del aprendizaje, los empleadores deben considerar cuidadosamente el historial de los proveedores que están considerando. Por ejemplo, BNU tiene una tasa de finalización de más del 90% en su aprendizaje de grado de Profesional en Soluciones Tecnológicas y Digitales (BSc). Este estándar de aprendizaje en particular tiene seis vías distintas, que incluyen ingeniería de software, consultoría de TI, seguridad cibernética, redes, análisis de datos y análisis empresarial.

Training providers may offer different delivery models, such as day release or block delivery. They can also develop bespoke delivery models for employers who can recruit a minimum number of apprentices.

Degree apprenticeships can be transformational in terms of personal development. They provide learners with valuable work experience and the opportunity to obtain a degree without accruing debt. Degree apprenticeships are not limited to school leavers; they also benefit existing employees who want to upskill or career switchers looking for new opportunities. These apprenticeships also bridge the skills gap between university education and industry requirements.

Para utilizar eficazmente las prácticas de grado para reducir la brecha de habilidades digitales, los empleadores deben crear roles de aprendiz u ofrecer capacitación financiada mediante impuestos a los empleados existentes. También deberían considerar el nivel de aprendizaje y los estándares de aprendizaje específicos que se alineen con sus necesidades de fuerza laboral.

Para navegar por el complejo mundo de la formación de aprendices, los empleadores pueden buscar ejemplos exitosos de otras organizaciones. Por ejemplo, Crimson, una empresa de TI con sede en West Midlands, ha desarrollado un exitoso programa de aprendizaje. Reclutan a quienes abandonan la escuela en programas de aprendizaje de nivel 4 y les ofrecen la oportunidad de continuar con un aprendizaje de grado de Consultor de TI. Tienen una alta proporción de aprendices en su negocio y un fuerte compromiso con la formación del talento futuro.

En conclusión, las prácticas de grado tienen el potencial de abordar la brecha de habilidades digitales y preparar a la próxima generación de tecnólogos digitales. Al aprovechar el impuesto sobre el aprendizaje y trabajar con proveedores de capacitación confiables, los empleadores pueden brindar valiosas oportunidades para que las personas desarrollen sus habilidades y adquieran experiencia laboral en tecnologías emergentes.

