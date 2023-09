Unity introduce nuevas tarifas para los desarrolladores de juegos

Unity Technologies ha anunciado recientemente un cambio significativo en su estructura de tarifas para los desarrolladores de juegos. La compañía ahora realizará un seguimiento de las instalaciones y los ingresos del juego como parte de su nueva tarifa Unity Runtime. Esta tarifa se basa en la cantidad de veces que los usuarios descargan un juego calificado. Unity cree que cobrar una tarifa inicial basada en la instalación permitirá a los creadores conservar las ganancias financieras continuas de la participación de los jugadores, a diferencia de un modelo de reparto de ingresos.

Sin embargo, esta tarifa fija puede ser una preocupación para los desarrolladores de juegos que venden juegos a un costo menor. La tarifa de Unity Runtime será un gasto adicional además de otras tarifas, como el recorte del 30% de Steam. La nueva estructura de tarifas afecta a diferentes niveles de usuarios de Unity:

Unity Personal y Unity Plus: Desarrolladores que hayan ganado $200,000 12 USD o más en los últimos 200,000 meses y tengan al menos XNUMX XNUMX instalaciones de juegos de por vida.

Unity Pro y Unity Enterprise: Desarrolladores que han ganado $1,000,000 USD o más en los últimos 12 meses y tienen al menos 1,000,000 de instalaciones de juegos de por vida.

Esta estructura de tarifas entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Unity aclaró que la tarifa de instalación no se aplicará retroactivamente. Solo se cobrará por instalaciones adicionales una vez que se hayan alcanzado los umbrales. Sin embargo, los juegos que no alcancen los umbrales o no estén monetizados no deberán pagar las tarifas. En particular, Unity también eliminará el límite de ingresos anuales para el plan Unity Personal.

Una preocupación planteada por los desarrolladores son las implicaciones para la privacidad del seguimiento de instalaciones. Unity no ha proporcionado detalles claros sobre cómo funcionará exactamente el seguimiento. Además, es necesario aclarar cuestiones como el recuento de claves de juegos en paquetes benéficos y el seguimiento de instalaciones pagas legítimas en presencia de versiones pirateadas.

Con estas nuevas tarifas, los desarrolladores pueden comenzar a considerar alternativas como el Godot Engine gratuito y de código abierto. Queda por ver cómo responderá la industria a los cambios de Unity y si tendrán algún impacto en la popularidad de la plataforma.

Fuentes:

GamingOnLinux.com