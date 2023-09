Unity anuncia nuevos cargos por instalaciones de juegos que utilizan Unity Engine

By

Unity, una plataforma líder en desarrollo de juegos, anunció recientemente que implementará un nuevo cargo por cada juego instalado con Unity Engine. Este cargo, conocido como Unity Runtime Fee, se aplicará a los juegos que hayan superado un cierto umbral de ingresos y un recuento de instalaciones de por vida durante el último año.

Los umbrales y tarifas específicos varían según el tipo de suscripción de Unity que tenga el desarrollador. Para los usuarios de Unity Personal y Unity Plus, el umbral de ingresos se establece en 200,000 dólares al año, con un recuento de instalaciones de por vida de 200,000. Por otro lado, las cuentas Unity Pro y Unity Enterprise tienen un umbral más alto de 1 millón de dólares en ingresos por año y 1 millón de instalaciones de por vida.

Las tarifas por superar estos umbrales también son diferentes para cada tipo de suscripción. A los desarrolladores de Unity Personal se les cobrará $0.20 por cada instalación por encima del umbral, mientras que las cuentas de Unity Enterprise solo pagan $0.01 por cada instalación por encima de 2 millones. Los desarrolladores en los mercados emergentes reciben tarifas reducidas: las cuentas Unity Personal pagan $0.02 por instalación y las cuentas Enterprise pagan $0.005 por instalación.

En particular, estas tarifas también se aplicarán a los juegos existentes creados en Unity si cumplen con los umbrales de ingresos e instalaciones. Es importante mencionar que la tarifa de Unity Runtime no se aplica a aplicaciones que no sean de juegos.

Unity justifica la implementación de esta tarifa destacando que cada vez que se descarga un juego, también se instala Unity Runtime. La compañía cree que una tarifa basada en la instalación preserva las ganancias financieras de la participación de los jugadores para los creadores, a diferencia de un modelo de reparto de ingresos.

Además de estos cambios, Unity anunció el retiro de su nivel de suscripción Unity Plus. Los suscriptores existentes de Plus tendrán la oportunidad de actualizar a Unity Pro durante un año al precio Plus.

Unity Engine, conocido por sus potentes y versátiles capacidades de desarrollo de juegos, cuenta con miles de millones de descargas mensuales. Esta nueva estructura de tarifas tiene como objetivo respaldar el crecimiento y desarrollo continuo de los creadores de juegos manteniendo al mismo tiempo la integridad del ecosistema de Unity.

