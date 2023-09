El primer descendiente presenta una nueva heroína, Sharen Julicia: una asesina letal mitad mujer mitad máquina

El próximo shooter de saqueadores de Nexon, The First Descendant, ha generado mucho revuelo entre los jugadores. Desarrollado por Unreal Engine 5, este juego de próxima generación se lanzará para PC, PS5 y Xbox Series X|S. Recientemente, se dio a conocer una nueva heroína llamada Sharen Julicia, que muestra sus habilidades mortales en un avance de revelación del juego.

Sharen Julicia, un fascinante personaje mitad mujer, mitad máquina, aporta un estilo de juego único a El primer descendiente. Su habilidad reside en el combate a corta distancia, lo que la convierte en una opción ideal para los jugadores que prefieren tácticas agresivas. Sharen utiliza el camuflaje tanto para aproximaciones sigilosas como para retiradas rápidas, lo que le permite acercarse a sus enemigos sin ser detectada.

Una de las habilidades pasivas de Sharen, Assassinator, le permite infligir mayor daño a los enemigos que no la apuntan. Esta habilidad amplifica aún más su impacto letal en el campo de batalla. Además, Sharen tiene una variedad de habilidades activas que mejoran su potencial ofensivo. Su Cutoff Beam desata un ataque de rayo eléctrico que no solo inflige daño sino que también aplica un efecto de electrocución a sus objetivos.

Otra habilidad activa que posee es el Camuflaje Activo, que oculta su presencia hasta que desata un ataque. Esta técnica activa el modo Emboscada una vez que termina el camuflaje, aumentando el daño de su próximo ataque. Además, Sharen puede desplegar Shock Nuts, explosivos que aturden a sus adversarios, y Flash Daggers, que disparan múltiples proyectiles contra los enemigos dentro de su alcance de puntería. Estas dagas causan daño explosivo e inducen un efecto de electrocución.

The First Descendant promete ofrecer una jugabilidad emocionante y batallas intensas, y Sharen Julicia agrega otra faceta emocionante al juego. Los jugadores pueden anticipar una experiencia llena de acción con esta letal asesina mitad mujer, mitad máquina. Estén atentos para nuevas imágenes exclusivas del juego, ya que IGN pronto revelará más detalles sobre The First Descendant.

Definiciones:

– Looter shooter: un subgénero de videojuegos que combina elementos de saqueo y disparos, donde los jugadores recolectan armas, municiones y equipo mientras participan en combate.

– Unreal Engine 5: un motor de desarrollo de juegos de última generación creado por Epic Games.

– Efecto de electrocución: una mecánica de juego que inflige daño adicional o efectos de estado a los objetivos golpeados por un ataque eléctrico.

Fuentes:

– Ryan McCaffrey, editor ejecutivo de avances de IGN y presentador del programa de Xbox y del programa de entrevistas.