El año tecnológico comienza con el evento de Apple y la conferencia Dreamforce

La segunda semana de septiembre marca el comienzo de un nuevo año tecnológico, con eventos importantes como el evento del iPhone de Apple y la conferencia Dreamforce de Salesforce que marcan la pauta para la industria. Estos eventos también marcan el inicio de la temporada de conferencias tecnológicas, con espectáculos programados para Meta Platforms, Microsoft y Oracle.

Un evento muy esperado es la oferta pública inicial de Arm Holdings, que se espera valore al diseñador de chips entre 50 y 54.5 millones de dólares. Esta IPO, junto con la oferta pública planificada de la startup de entrega Instacart, podría revivir el inactivo mercado de IPO de tecnología. Hay mucho en juego este año, ya que las batallas legales, las condiciones macroeconómicas, la guerra comercial con China y los desafíos regulatorios han generado preocupación.

Los eventos de la semana destacan tanto las oportunidades como los problemas de la industria tecnológica. La oferta pública inicial de Arm muestra la fortaleza de la tecnología y la inteligencia artificial, mientras que el caso Google-DoJ genera preocupaciones sobre el poder que ejercen unas pocas empresas. El Departamento de Justicia sostiene que Google aprovechó ilegalmente acuerdos con fabricantes de teléfonos y navegadores de Internet para monopolizar el mercado de los motores de búsqueda.

Mientras tanto, un panel del Senado se está reuniendo para discutir el uso responsable de la IA y se está elaborando una legislación bipartidista para regular la IA. Incluso los gigantes tecnológicos como Apple y Salesforce no son inmunes a los desafíos: Apple enfrenta problemas de ingresos y ventas y Salesforce está considerando reubicar Dreamforce debido a preocupaciones sobre el uso de drogas y la falta de vivienda en San Francisco.

La principal preocupación que se cierne sobre el panorama tecnológico es la IA. La naturaleza a puertas cerradas de las discusiones y el potencial de captura regulatoria por parte de los actores dominantes en la industria plantean dudas sobre la equidad de las regulaciones. Sin embargo, la participación del Departamento de Justicia añade gravedad al asunto.

En general, esta repleta semana tecnológica prepara el escenario para la industria tecnológica el próximo año, con una combinación de oportunidades, desafíos y preocupaciones regulatorias.

