Evie Networks amplía su asociación con Dan Murphy's para instalar más estaciones de carga para vehículos eléctricos

Evie Networks, una empresa especializada en cargadores públicos de vehículos eléctricos, ha anunciado una asociación ampliada con Dan Murphy's para instalar estaciones de carga adicionales en sus tiendas. Ya se han instalado cinco estaciones de carga en las tiendas de Dan Murphy en toda Australia, y está prevista una sexta estación en Broadmeadows, Victoria.

Esta asociación es un paso positivo hacia la mejora de la accesibilidad a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Al ampliar la red de estaciones de carga en las tiendas de Dan Murphy, más propietarios de vehículos eléctricos tendrán un acceso conveniente a las instalaciones de carga mientras hacen compras o hacen recados. También se alinea con la creciente demanda de opciones de transporte sostenible.

Twitter supuestamente bloquea al New York Times, un importante anunciante

En una medida sorprendente, Twitter, ahora conocido como X, supuestamente ha prohibido The New York Times, impidiendo que los usuarios vean tweets que enlacen al contenido del periódico. Esta acción es particularmente irónica porque The New York Times es uno de los principales anunciantes de X y ha estado realizando campañas promocionales para su sitio de deportes, The Athletic.

La participación en los tweets que enlazan con el sitio web del New York Times cayó significativamente a finales de julio y continuó disminuyendo durante todo agosto. Esta disminución se observó al comparar el compromiso con los tweets de otros servicios de noticias importantes como la BBC, CNN, Politico, el Wall Street Journal y el Washington Post. Durante el mismo período, la interacción con las publicaciones de estos sitios de noticias competidores aumentó o se mantuvo constante.

Se informa que Meta (anteriormente Facebook) está desarrollando un modelo avanzado de IA para competir con OpenAI

Supuestamente, Meta está construyendo un modelo de IA avanzado que pretende igualar la eficiencia del popular modelo de lenguaje de OpenAI, GPT-4. Esta herramienta de inteligencia artificial generará texto y análisis dirigidos a empresas. El objetivo detrás de este esfuerzo es competir con la afluencia de nuevos modelos de IA que ingresan al mercado. Para lograr esto, Meta está buscando adquirir chips Nvidia avanzados.

Se espera que el modelo de IA desarrollado por Meta ayude a las empresas de varias maneras, incluida la generación de texto sofisticado, la realización de análisis complejos y la producción de resultados adicionales. Al ofrecer estos servicios, Meta pretende establecer una ventaja competitiva en el mercado de la IA.

The Internet Archive apela la pérdida de la demanda por la biblioteca de libros electrónicos

Internet Archive ha anunciado su intención de apelar una pérdida reciente en un caso de derechos de autor relacionado con su biblioteca de libros electrónicos. Tras un acuerdo, el Archivo ya ha limitado el acceso a algunos de sus libros. El fallo original determinó que el escaneo de libros por parte del Archivo no entraba dentro de la ley de uso legítimo de Estados Unidos. En consecuencia, el sitio web tuvo que restringir el acceso público a los libros disponibles comercialmente protegidos por derechos de autor.

La decisión de Internet Archive de apelar subraya su compromiso de preservar el acceso al conocimiento y la literatura, al mismo tiempo que aborda las preocupaciones planteadas por los titulares de derechos de autor. Este caso destaca los desafíos y debates actuales en torno a las bibliotecas digitales y el uso legítimo en la era digital.

Exoplaneta potencialmente habitable, K2-18b, identificado por el telescopio espacial James Webb

El Telescopio Espacial James Webb ha identificado K2-18b, un exoplaneta que tiene potencial para la habitabilidad y la búsqueda de vida extraterrestre. Descubierto en 2015, se cree que K2-18b tiene un océano de agua líquida en su superficie y puede contener metano, dióxido de carbono y sulfuro de dimetilo. Este exoplaneta es significativamente más grande que la Tierra, mide 8.6 veces su tamaño y presenta una oportunidad única para la exploración científica dentro de nuestra galaxia.

A medida que continuamos descubriendo exoplanetas con características que se asemejan a nuestro propio planeta, la búsqueda de vida más allá de la Tierra se vuelve cada vez más cautivadora. K2-18b ofrece una visión fascinante de la posibilidad de que existan mundos habitables más allá de nuestro sistema solar.

