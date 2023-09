Se rumorea que Nintendo Switch 2 presenta un rendimiento mejorado y tiempos de carga reducidos

Los rumores sobre el tan esperado Nintendo Switch 2 continúan circulando, y surgen nuevos detalles sobre su rendimiento y características. Fuentes confiables han afirmado que la consola se mostró secreta en la Gamescom en agosto, y ahora una tercera fuente ha corroborado estas afirmaciones y ha agregado información adicional.

Según informes de Eurogamer y VGC, se rumorea que Switch 2 ejecutará “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” a una mayor velocidad de cuadros y resolución, lo que suena prometedor para los fanáticos del popular juego. Nate The Hate, un experto de Nintendo que anteriormente era confiable, también apoyó estas afirmaciones y reveló más detalles que escuchó sobre la consola.

Una mejora notable mencionada por Nate The Hate es la reducción significativa de los tiempos de carga. Afirma que el nuevo hardware permitió tiempos de carga casi instantáneos para los juegos, particularmente al iniciar desde el menú principal. Esta es una mejora importante en comparación con el Switch original, que tenía tiempos de carga de alrededor de 30 segundos.

En términos de rendimiento, Nate The Hate afirma que “Breath of the Wild” se ejecutaba a 60 fotogramas por segundo con una resolución de 4K en Switch 2. También mencionó que la consola presenta capacidades avanzadas de trazado de rayos, similares a las de PlayStation. 5 y Xbox Series X/S pueden lograr. Sin embargo, aclara que se espera que la potencia bruta del Switch 2 sea inferior a la de la Xbox Series S.

Para compensar esto, el Switch 2 puede utilizar una nueva tecnología llamada DLSS (supermuestreo de aprendizaje profundo), que puede simular una resolución 4K en dispositivos de menor potencia. Esto podría proporcionar una experiencia visual comparable a la del 4K nativo manteniendo la eficiencia del rendimiento.

Si bien todavía hay incertidumbre con respecto a la compatibilidad con versiones anteriores de Switch 2 y las fechas oficiales de revelación/lanzamiento, Nate The Hate sugiere que el próximo Nintendo Direct saldrá al aire en aproximadamente tres días, posiblemente el 14 de septiembre. Es importante tener en cuenta que los Nintendo Directs generalmente tienen lugar en Jueves.

En conclusión, las características rumoreadas de Nintendo Switch 2 indican un rendimiento mejorado, tiempos de carga reducidos y la utilización potencial de la tecnología DLSS. Los fanáticos esperan ansiosamente más actualizaciones de Nintendo sobre esta consola tan esperada.

Fuentes:

- Eurogamer

– VGC