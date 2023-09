MTV se asocia con Snapchat para integrar experiencias de realidad aumentada en la votación de los premios Video Music Awards

By

MTV ha unido fuerzas con Snapchat para permitir a los usuarios votar por una categoría en los próximos Video Music Awards (VMA) utilizando las lentes basadas en AR de Snapchat. Al aprovechar el Camera Kit de Snap, MTV pretende incorporar experiencias de realidad aumentada (AR) en la entrega de premios.

Una vez que se determinen los tres finalistas de la categoría Mejor Artista Nuevo, los usuarios de Snapchat tendrán la oportunidad de emitir sus votos utilizando una lente especial creada por Saucealitos. Al señalar su elección con uno, dos o tres dedos, los usuarios pueden seleccionar el artista por el que quieren votar. Aunque sigue siendo incierto qué impacto tendrá la votación de Snapchat en el recuento final, cada voto cuenta.

Durante la transmisión en vivo de los VMA, MTV planea mostrar un AR Moonperson, con selfies enviadas por los fanáticos, durante todo el evento. Como toque nostálgico, MTV pidió a las personas que enviaran sus selfies con anticipación utilizando un formulario tradicional.

Para atraer aún más la atención de los espectadores, las personas pueden experimentar el efecto AR Moonperson, proyectándolo en sus propios hogares. Al seleccionar una selfie del carrete de su cámara, pueden presenciar al Moonperson flotante con su propio rostro visible en el visor.

Los usuarios de Snapchat pueden acceder a estas experiencias de AR a partir de las 11 a.m. ET del 12 de septiembre, varias horas antes de que comience el VMA a las 8 p.m. ET.

Si bien los VMA anteriores de MTV registraron 40.1 millones de interacciones en plataformas de redes sociales populares como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, Snapchat estuvo ausente de la lista. Sin embargo, MTV reconoció que Snapchat se adapta bien a su público objetivo de jóvenes de 13 a 24 años.

Esta colaboración con MTV marca la entrada oficial de Snapchat al espacio de la entrega de premios utilizando su Camera Kit. Anteriormente, Snap se había asociado con varios festivales de música, artistas en gira y torneos deportivos para presentar experiencias de RA a los fanáticos. El equipo de fútbol LA Rams, por ejemplo, utilizó la tecnología de Snapchat en el estadio para mostrar a los fanáticos en la pantalla grande.

El énfasis de Snap en soluciones de cámaras de marca y basadas en AR se ha vuelto cada vez más evidente. Además de colaborar con festivales de música, la compañía lanzó AR Enterprise Services (ARES) que ofrece herramientas como AR Try-On y visualización de productos en 3D. Snap también presentó AR Mirrors, lo que permite a las marcas integrar su tecnología en espacios físicos.

