Rumores de Nintendo Switch 2: la demostración de Breath of the Wild mostró gráficos y tiempos de carga mejorados

Recientemente han estado circulando rumores sobre la próxima consola de Nintendo, tentativamente llamada 'Switch 2'. Según informes de Eurogamer y VGC, desarrolladores selectos tuvieron la oportunidad de hacer una demostración de la consola durante la Gamescom 2023. La demostración incluía una versión mejorada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, aunque no se proporcionaron detalles específicos de las mejoras en ese momento.

Nuevos detalles rumoreados han surgido de un reciente podcast de Nate the Hate. El presentador afirmó que la demostración técnica de Gamescom mostró Breath of the Wild ejecutándose a 4K 60 fps, y la mejora notable fue la erradicación de los tiempos de carga. Es importante aclarar que estos rumores no implican que el título de lanzamiento de Switch vaya a ser relanzado con el próximo hardware. Más bien, se utilizó para demostrar los avances técnicos del sucesor.

También hay afirmaciones de que la demostración técnica empleó DLSS 3.5, la tecnología de mejora de IA en tiempo real de Nvidia. Sin embargo, no está claro si la demostración utilizó el conjunto completo de funciones de la versión 3.5, como la generación de fotogramas. La inclusión de DLSS ha sido un tema de especulación para el sucesor de Switch durante varios años, y la mención de la versión 3.5 es ciertamente intrigante.

Durante la conversación del podcast, el presentador mencionó que marzo de 2024 era una fecha posible, aunque no estaba claro si se refería a una fecha de revelación o lanzamiento. Rumores anteriores a principios de este año sugerían un lanzamiento a finales de 2024 para Switch 2.

Es importante tener en cuenta que estos rumores no están confirmados oficialmente por Nintendo en este momento. La información se basa en fuentes y rumores. Además, si estas especificaciones son precisas, es esencial tener en cuenta que la demostración técnica mostrada en Gamescom puede no reflejar necesariamente las características de la consola final.

Mientras estos rumores continúan circulando, resulta emocionante reflexionar sobre las posibilidades de una versión mejorada de Breath of the Wild en 'Switch 2'. Sin embargo, hasta que Nintendo haga anuncios oficiales, estos rumores deben tomarse con cautela.

