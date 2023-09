Qualcomm amplía acuerdo para suministrar módems 5G a Apple

Qualcomm ha anunciado una extensión de su acuerdo para suministrar módems 5G para los teléfonos inteligentes de Apple, lo que indica que Apple todavía enfrenta desafíos en el desarrollo de la tecnología internamente. Desde 2018, Apple trabaja en la creación de sus propios módems, que se encargan de facilitar la comunicación entre sus dispositivos y las redes celulares. Este esfuerzo es parte de la iniciativa más amplia de Apple de producir más componentes semiconductores internamente en lugar de depender de proveedores externos.

Según los términos del acuerdo, Qualcomm proporcionará a Apple sus chips para los lanzamientos de teléfonos inteligentes programados para 2024, 2025 y 2026. Si bien no se revelaron los detalles del acuerdo, Qualcomm afirmó que son similares al acuerdo original alcanzado en 2019. Como fabricante líder de chips en tecnologías 5G, Qualcomm expresó confianza en su liderazgo industrial de larga data.

Apple es el mayor cliente de Qualcomm y representa aproximadamente el 25% de sus ingresos. La expectativa era que el próximo iPhone 15, cuyo lanzamiento está previsto para el martes, sería uno de los modelos finales en utilizar los módems de Qualcomm. Apple y Qualcomm se habían visto envueltos anteriormente en disputas contractuales y de propiedad intelectual de alto perfil en todo el mundo antes de llegar a un acuerdo en 2019, que incluía un “acuerdo de suministro de conjuntos de chips de varios años”.

Sin embargo, Apple amplió sus planes de desarrollo de módems poco después al adquirir el negocio de chips para teléfonos inteligentes de Intel por mil millones de dólares. Este nuevo acuerdo con Qualcomm permite que Apple integre gradualmente sus propios chips en sus smartphones durante los próximos tres años, siempre que estén listos para su despliegue.

En particular, las acciones de Qualcomm experimentaron un aumento del 8% en las operaciones previas a la comercialización tras el anuncio, y finalmente se conformaron con un aumento del 3% en las operaciones de la mañana. En mayo de 2021, Apple también firmó un acuerdo multimillonario de varios años con Broadcom para varios otros componentes 5G.

Definiciones:

– Módem: Dispositivo que permite la comunicación entre una computadora o teléfono inteligente e Internet a través de una conexión de red.

– Semiconductor: material, típicamente silicio, que posee propiedades de conductividad eléctrica entre un conductor y un aislante. Se utiliza para fabricar diversos componentes electrónicos.

– 5G: La quinta generación de tecnología inalámbrica, que proporciona velocidades más rápidas y conectividad mejorada en comparación con las generaciones anteriores.

– Chipmaker: Empresa que diseña y fabrica circuitos integrados (chips) utilizados en dispositivos electrónicos.

