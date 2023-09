Tiempos de lanzamiento del DLC The Teal Mask en Pokémon Scarlet y Violet

Los entrenadores de todo el mundo esperan ansiosamente el lanzamiento del primer DLC de Pokémon Escarlata y Violeta, The Teal Mask. El lanzamiento está previsto para el miércoles 13 de septiembre, y los jugadores sienten curiosidad por conocer los tiempos de lanzamiento específicos en su región.

Según información confirmada, el DLC The Teal Mask se lanzará en los siguientes horarios:

– 6 pm hora del Pacífico (12 de septiembre)

– 8 pm Hora Central (12 de septiembre)

– 9 p. m., hora del este (12 de septiembre)

– 2 am, hora del Reino Unido (13 de septiembre)

– 3 am, hora de Europa Central (13 de septiembre)

– 5:30 am, hora de la India (13 de septiembre)

– 9 am, hora de Japón (13 de septiembre)

Estos horarios pueden estar sujetos a cambios, pero se espera que el juego se lance aproximadamente a la hora indicada. Los jugadores deben mantenerse actualizados sobre cualquier anuncio sobre cambios en el tiempo de lanzamiento.

La Máscara Verde Azulado es parte del DLC El Tesoro Escondido del Área Cero para Pokémon Scarlet y Violet. El DLC lleva a los jugadores a un viaje escolar a Kitakami, un pueblo vibrante lleno de actividades festivas y vendedores ambulantes. The Pokémon Company ya ha adelantado nuevos monstruos de bolsillo, legendarios y personajes que se presentarán en The Teal Mask.

Las filtraciones también han revelado información adicional sobre nuevas habilidades, entradas de Pokedex y monstruos de bolsillo como Bloodmoon Ursaluna. La segunda parte del DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero, llamada The Indigo Disk, está programada para su lanzamiento en el cuarto trimestre/invierno de 4.

Los jugadores que quieran experimentar el DLC The Teal Mask deberán tener Pokémon Scarlet o Pokémon Violet. Aquellos que posean ambos juegos deberán comprar copias separadas de The Teal Mask.

A pesar de los problemas técnicos iniciales que afectaron la inmersión y la experiencia de los jugadores, Pokémon Escarlata y Violeta tuvieron un lanzamiento enormemente exitoso, convirtiéndose en el mayor lanzamiento de Nintendo de todos los tiempos con 10 millones de copias vendidas en los primeros tres días.

