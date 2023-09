Nothing Phone 2 recibe la actualización de firmware Nothing OS 2.0.3

By

El Nothing Phone 2, lanzado en julio de 2023, recibirá una nueva actualización de firmware llamada Nothing OS 2.0.3. Esta actualización trae varias mejoras y cambios al teléfono inteligente. Una de las principales incorporaciones es un nuevo widget de brújula que ofrece una navegación más detallada. Los usuarios también notarán una nueva interfaz de usuario para el modo bolsillo, que mejora la experiencia del usuario.

Además, la actualización del firmware incluye soporte para Zomato en la barra de progreso de Glyph y mejora la compatibilidad con OTG. Los usuarios también pueden esperar mejoras en la resolución de captura de Screen Recorder, la estabilidad de la conexión Bluetooth, la estabilidad de NFC y la retroalimentación háptica.

Además, la actualización Nothing OS 2.0.3 viene con el parche de seguridad de Android de agosto de 2023, lo que garantiza una seguridad mejorada para el dispositivo. Nothing se ha comprometido a proporcionar tres años de actualizaciones del sistema operativo Android y cuatro años de parches de seguridad para Nothing Phone 2.

La actualización tiene un tamaño de paquete de 130 MB y se está implementando para los propietarios de Nothing Phone 2. Los usuarios pueden verificar manualmente la actualización yendo a Configuración > Sistema > Actualización del sistema en sus dispositivos.

Con su potente SoC Snapdragon 8+ Gen 1, Nothing Phone 2 está diseñado para ofrecer un rendimiento excelente. El teléfono inteligente también cuenta con una configuración de cámara trasera dual con dos sensores de 50 megapíxeles y una interfaz LED Glyph ligeramente actualizada para notificaciones de múltiples aplicaciones.

La actualización de firmware está actualmente disponible en India, como lo confirma la recepción de la actualización en la unidad de revisión. Nada continúa mejorando la experiencia del usuario y brindando actualizaciones oportunas para sus teléfonos inteligentes.

Fuente: Gadgets 360, Nothing Phone 2 recibe la actualización Nothing OS 2.0.3