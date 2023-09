Reviviendo el legado del Philips CD-i: Arzette y la emulación de juegos “malos”

By

En 1991, el CD-i (Disco compacto interactivo) de Philips hizo su entrada en la industria del juego. Si bien el CD-i prometía reproducir CD y videojuegos, su infamia radica en los mismos juegos que ofrecía. En particular, la franquicia Zelda estuvo entre los títulos que llegaron a esta plataforma, solo para encontrarse con un desdén y una decepción generalizados. Avance rápido hasta 2023, y Seth Fulkerson, conocido como “Dopply”, lanzará Arzette: The Jewel of Faramore, un juego de plataformas que rinde homenaje a los juegos extravagantes y a menudo criticados de la era CD-i.

La demostración de Arzette en PAX West 2023 mostró la dedicación y atención al detalle que Fulkerson puso en el proyecto. El juego captura fielmente las imágenes y la mecánica de los juegos originales de CD-i Zelda. Fulkerson, junto con los conocedores de juegos retro Limited Run, ha reimaginado meticulosamente los fondos pintados a mano, los sprites detallados e incluso las infames escenas que muchos despreciaban. A pesar de la percepción negativa que rodea al material original, Fulkerson ve potencial en los juegos originales, valorando su combinación de diseños de niveles lineales y no lineales y su estilo visual distintivo.

Si bien la emulación de juegos retro se ha convertido en un género popular, Arzette se destaca como uno de los primeros intentos de emular la experiencia CD-i. Fulkerson reconoce que es posible que muchos jugadores no tengan ningún conocimiento de los juegos que inspiraron a Arzette, pero cree que cualquiera puede disfrutar del juego de plataformas de acción pintado a mano con sus escenas encantadoras y a veces cursis. Para aquellos familiarizados con el material original, hay huevos de Pascua y referencias sutiles repartidas por todo el juego, lo que añade una capa adicional de diversión.

Aunque Fulkerson no puede hacer referencia explícita a los juegos originales de Zelda CD-i por razones legales, acepta su inspiración mientras se esfuerza por crear una experiencia independiente y única con Arzette. De hecho, uno de los artistas originales de los juegos CD-i Zelda, Rob Dunlavey, ha contribuido al mapa mundial y al arte de los niveles en Arzette, mostrando la conexión entre los dos proyectos.

Lo que distingue a Arzette es un intento serio de revitalizar una era de los juegos muy difamada. La pasión de Fulkerson por los juegos subestimados y su creencia en su potencial sin explotar son evidentes en este proyecto. Con Arzette, espera demostrar que con tiempo, recursos y un buen diseño de juego, incluso los juegos "malos" pueden transformarse en algo divertido y memorable.

Fuentes: Nintendo Life