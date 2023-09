Gearbox Studio supuestamente afectado por los esfuerzos de reestructuración de Embracer Group

By

Según informes recientes, Gearbox Studio es el último estudio afectado por los esfuerzos de reestructuración en curso de Embracer Group. Embracer Group había anunciado un programa de reestructuración integral en junio para recuperarse de sus importantes gastos a lo largo de los años y una caída del 40 por ciento en el precio de las acciones luego de una asociación estratégica fallida con Savvy Games Group.

Como parte de la reestructuración, otro estudio propiedad de Embracer, Volition Games, cerró inmediatamente a finales del mes pasado. Ahora, Reuters informa que Gearbox puede ser el próximo estudio en dejar ir a Embracer. Se dice que Embracer está trabajando con los bancos de inversión Goldman Sachs y Aream & Co para explorar la opción de vender Gearbox. Ya han recibido interés de terceros que buscan adquirir el estudio.

Vale la pena señalar que los precios de las acciones de Embracer han experimentado un cambio positivo después de esta noticia. Gearbox, que fue adquirida por Embracer en 2021, tuvo resultados mixtos con sus lanzamientos recientes de juegos. Según los informes, las ventas de New Tales from the Borderlands fueron bajas, según el editor Take-Two. Sin embargo, otro spin-off de Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, superó las expectativas. El director ejecutivo Randy Pitchford había declarado anteriormente que ya se estaban desarrollando experiencias futuras.

Como editor, Gearbox tiene planes de lanzar Hyper Light Breaker y Homeworld 3 a principios de 2024. Es posible que surjan más novedades con respecto a los esfuerzos de reestructuración de Embracer Group y el futuro de Gearbox.