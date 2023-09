The Masked Singer: Brian Austin Green revela su disgusto por los bichos espeluznantes de Australia

By

En una entrevista reciente, el actor Brian Austin Green, conocido por su aparición en The Masked Singer, habló sobre lo que más le disgusta cuando se trata de Australia: sus bichos espeluznantes. Green, quien pasó varias semanas en Australia filmando el popular reality show, compartió sus experiencias y reveló su aversión por la vida salvaje única del país.

Durante su estancia en Australia, Green se encontró con varias especies de insectos y arañas, lo que le inquietó mucho. Admitió que le resultó difícil adaptarse a la presencia de estas criaturas, ya que eran significativamente diferentes de lo que estaba acostumbrado en su país de origen.

Sin embargo, Green también expresó su aprecio por la belleza de Australia y sus diversos paisajes. Reconoció que el país tiene algunos de los paisajes más impresionantes que jamás haya visto, y su disgusto por los bichos no eclipsó su experiencia positiva en general.

La honestidad de Green sobre su aversión por la vida silvestre de Australia resuena en muchas personas que se han encontrado con las criaturas únicas del país. Australia es conocida por sus abundantes y diversas poblaciones de insectos y arañas, que pueden resultar emocionantes para algunos visitantes pero desagradables para otros.

Es fundamental señalar que la vida silvestre de Australia también es importante y juega un papel crucial en su ecosistema. Muchos de los insectos y arañas del país tienen características fascinantes y son cruciales para la polinización, el control de plagas y el mantenimiento del equilibrio de la naturaleza.

Si bien la opinión de Green refleja su aversión personal a los bichos en Australia, es esencial abordar esos encuentros con una mente abierta y verlos como una oportunidad para aprender sobre la vida silvestre distintiva del país.

