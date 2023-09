Detrás del cristal: campo de entrenamiento de Los Angeles Kings: una mirada al interior de la pretemporada de la NHL

By

La Liga Nacional de Hockey (NHL) y NHL Network han anunciado su asociación con Los Angeles Kings para la cuarta temporada de su serie documental de pretemporada de acceso total, Behind The Glass. Esta serie de tres partes, producida por NHL Network en asociación con NHL Productions, brindará una mirada detrás de escena a la intensidad, el drama y la competencia de una pretemporada de la NHL a través de la lente de los Kings, dos veces campeones de la Copa Stanley.

La próxima temporada de Behind The Glass contará con el viaje de los Kings al hemisferio sur mientras juegan contra los Arizona Coyotes en Melbourne, Australia, para la Serie Global de la NHL 2023. Estos serán los primeros partidos de la NHL que se jugarán en Australia, lo que agregará emoción a la serie. Los jugadores tendrán micrófonos y se presentarán fuera de la pista, ofreciendo a los fanáticos contenido incomparable mientras compiten por su lugar en la plantilla y se preparan para el primer partido de la temporada regular.

Después de dos puestos consecutivos en los playoffs de la Copa Stanley, los Kings han aumentado las expectativas para la organización. Behind The Glass se centrará en el vicepresidente y gerente general del equipo, Rob Blake, y en el entrenador en jefe Todd McLellan, mientras lideran al equipo durante el campo de entrenamiento y dan forma a la visión de un contendiente perenne de la Copa Stanley. La serie también presentará jugadores clave como el recién adquirido centro Pierre-Luc Dubois, las estrellas en ascenso Adrian Kempe y Kevin Fiala, y los jugadores centrales veteranos Anze Kopitar y Drew Doughty. El presidente del equipo, Luc Robitaille, brindará información única sobre lo que significa ser un rey.

Behind The Glass se estrenó por primera vez en 2018 y ofreció a los fanáticos una mirada sin precedentes a la pretemporada de la NHL a través de los ojos de los New Jersey Devils. Desde entonces, la serie ha presentado a los Philadelphia Flyers y los Nashville Predators. La edición de este año aumentará las apuestas con el viaje internacional a Melbourne, Australia.

Los fanáticos pueden esperar ver contenido adicional exclusivo y clips de cada episodio de Behind The Glass compartidos en plataformas digitales y de redes sociales usando el hashtag #BehindTheGlass. Además, cada episodio estará disponible en la plataforma YouTube de la NHL, ofreciendo a los fanáticos más oportunidades para interactuar con la serie.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp promete acercar a los fanáticos al juego y brindarles una perspectiva única y nunca antes vista sobre el equipo y la pretemporada. Con un acceso sin precedentes, esta serie documental seguramente entusiasmará a los fanáticos mientras anticipan la próxima temporada de la NHL.

