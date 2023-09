Según una investigación, menos de la mitad de los australianos tienen teléfonos 5G

By

Según una investigación reciente realizada por el sitio web de comparación de precios Finder, solo el 46% de los australianos que utilizan teléfonos móviles tienen un dispositivo capaz de conectar una conexión 5G. Este hallazgo se basa en el Consumer Sentiment Tracker, una encuesta en vivo realizada a más de 53,000 australianos. La encuesta también reveló que el 24% de los encuestados no quiere la cobertura 5G, mientras que el 8% admitió no saber qué es el 5G. Sin embargo, el 22% de los participantes expresaron su deseo de actualizar a un teléfono 5G en el futuro.

Además, la investigación llega en un momento en que las redes 3G están llegando a su fin. Las principales empresas de telecomunicaciones de Australia, como Vodafone, Telstra y Optus, han anunciado planes para cerrar sus redes 3G y reformar la tecnología para mejorar sus redes 4G y 5G más nuevas. Vodafone cerrará su red 3G antes del 15 de diciembre, seguido de Telstra en junio de 2024 y Optus en septiembre de 2024.

Los expertos sugieren que las personas con dispositivos más antiguos necesitarán actualizarlos pronto o correrán el riesgo de perder la conectividad. Esto incluye a los propietarios de iPhone, ya que los modelos anteriores al iPhone 6 sólo tendrán acceso a 3G, que ya no será compatible el próximo año. El cierre de 3G también afectará a los dispositivos no telefónicos, como los sistemas de seguridad, las alarmas médicas, las máquinas EFTPOS y los sistemas de arranque remoto de algunos automóviles. Se recomienda a las personas que dependen de dichos dispositivos que consulten con sus fabricantes o proveedores de red para determinar si se verán afectados.

Sin embargo, aquellos que hayan comprado sus teléfonos móviles en los últimos años no deben preocuparse, ya que incluso si sus dispositivos no son compatibles con 5G, no se verán afectados por el cierre de 3G. Las redes móviles generalmente se actualizan aproximadamente cada década y las redes más antiguas se eliminan gradualmente. 5G, la quinta generación de redes móviles, se introdujo por primera vez en 2019 y se espera que 6G se introduzca a finales de la década.

En general, la investigación destaca el panorama actual de la conectividad móvil en Australia, con menos de la mitad de la población utilizando teléfonos 5G. A medida que avanza la tecnología, resulta fundamental que las personas mantengan sus dispositivos actualizados para garantizar una conectividad ininterrumpida y acceso a las últimas capacidades de red.

Fuentes:

– Investigación del buscador

– Conectividad M2M