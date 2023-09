El programa Valkyrie LMH regresará con la asociación Aston y Heart of Racing

By

Después de más de tres años en suspenso, el programa Valkyrie LMH se reactivará a través de una asociación entre Aston Martin y el equipo estadounidense Heart of Racing. Según los informes, Aston Martin y Heart of Racing están cerrando un acuerdo para llevar el auto Valkyrie LMH a la pista en 2021.

Aston Martin está en conversaciones con proveedores y formando un equipo para supervisar el programa, incluido el ex director de ingeniería de Williams F1, Adam Carter. Si bien Aston Martin no ha confirmado el resurgimiento del Valkyrie LMH, la compañía enfatizó su ADN de carreras de autos deportivos y su compromiso de evaluar opciones en el cambiante panorama del automovilismo.

El director del equipo Heart of Racing, Ian James, expresó el deseo del equipo de ascender a la máxima categoría de las carreras de autos deportivos internacionales, pero afirmó que aún no se ha llegado ni firmado ningún acuerdo. Heart of Racing ya se ha expandido al Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) con Aston Martin este año.

Se espera que el auto de carreras Valkyrie compita tanto en el WEC como en la Asociación Internacional de Deportes de Motor (IMSA). El coche estará propulsado por un motor V6.5 de 12 litros desarrollado en colaboración con Cosworth, similar al motor utilizado en la versión de calle del Valkyrie.

El programa Valkyrie quedó en suspenso cuando los coches LMDh basados ​​en LMP2 se incorporaron a la división Hypercar del WEC. Sin embargo, Aston Martin ha decidido reactivar el programa tras las insinuaciones de Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, sobre un regreso de alto nivel a Le Mans.

La última participación de Aston Martin en la categoría superior en Le Mans fue con el LMP1 descapotable AMR-One en 2011. El programa Valkyrie es independiente de la operación de Aston Martin Racing que desarrolló el cupé DBR1/2 P1 basado en Lola.

