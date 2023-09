Tata Play Binge se asocia con Apple TV+ en India

El agregador de canales indio, Tata Play Binge, ha anunciado una colaboración con Apple TV+ para llevar sus populares series y películas originales al mercado indio. Esta asociación marca la primera de su tipo para Apple TV+ en India.

A través de esta colaboración, los espectadores indios tendrán acceso a una amplia gama de series como “Ted Lasso”, “Shrinking”, “Silo”, “Hijack”, “Foundation”, “Tehran”, “Servant”, “Platonic” “Severance”, “The Morning Show”, “Bad Sisters”, “Slow Horses” y “Prehistoric Planet”. Además, las películas originales de Apple, incluidas “CODA” y “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, “Ghosted” y la recientemente estrenada “The Beanie Bubble” también estarán disponibles en la plataforma.

Para celebrar el lanzamiento, se inició una campaña publicitaria con las superestrellas de Bollywood Saif Ali Khan y Katrina Kaif. Se espera que esta colaboración amplíe aún más el alcance de Apple TV+ en el mercado indio y proporcione a los espectadores indios una amplia gama de contenidos.

Además de las series y películas ya disponibles en Apple TV+, la plataforma también estrenará nuevas películas originales en India. Algunos de los próximos estrenos incluyen “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone, el thriller de espías “Argylle” con Henry Cavill, Sam Rockwell y Bryce Dallas Howard, “Napoleon” de Ridley Scott, protagonizada por Joaquin Phoenix y el largometraje de carreras de Fórmula Uno sin título de Joseph Kosinski con Brad Pitt.

La colaboración entre Tata Play Binge y Apple TV+ redefinirá el panorama del streaming en la India, ofreciendo una gama más amplia de opciones de contenido para los espectadores del país.

Nippon TV presenta nuevos formatos en MIPCOM Rights Market

Nippon TV, el creador japonés de formatos populares como “Shark Tank”, lanzará cuatro nuevas propiedades en el próximo mercado de derechos MIPCOM en Francia. Estas propiedades incluyen un formato con guión llamado “The Greatest Teacher”, donde una maestra retrocede en el tiempo para descubrir el misterio de quién la empujó desde un techo.

También se darán a conocer dos formatos sin guión, incluido “Suspects on the Set”, una combinación de drama criminal con guión y batalla de investigación sin guión, y “5 Friends, 5 Favours!”, un programa de juegos de estudio donde los amigos compiten para ganar por su celebridad. amigos.

Además, Nippon TV presentará un título de anime llamado “The Apothecary Diaries”, que es una adaptación de una popular serie de misterio de época con más de 24 millones de copias vendidas.

Nishiyama Mikiko, vicepresidente ejecutivo de Negocios Globales de Nippon TV, expresó el compromiso de la compañía de fortalecer sus capacidades de producción y distribución. Nippon TV tiene como objetivo producir programas originales y explorar adaptaciones de series en los mercados internacionales a través de asociaciones y versiones piloto producidas y transmitidas en Japón.

Estos nuevos formatos de Nippon TV prometen brindar contenido único y atractivo a las audiencias tanto en Japón como en todo el mundo.

Black Mandala adquiere los derechos de venta mundial de “What Lurks Beneath”

Black Mandala, un especialista en cine de género con sede en Nueva Zelanda, se ha asegurado los derechos de venta mundial del thriller de acción y terror “What Lurks Beneath”. Dirigida por Jamie Bailey, la película se centra en la tripulación de un submarino de la marina al borde de un conflicto nuclear y la Tercera Guerra Mundial. Cuando aparece una misteriosa mujer desnuda como polizón, aumentan las tensiones porque sospechan que puede ser una infiltrada rusa. Sin embargo, pronto descubren que ella es algo mucho más peligroso.

El elenco de “What Lurks Beneath” incluye a Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek y la recién llegada Dela Reilley. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine Fantástico Buffalo Dreams en el estado de Nueva York.

Producida por Mem Ferda de FilmCore y producida ejecutiva por Ken Bressers de Dystopian Films en asociación con Bailey's Into Frame Films, “What Lurks Beneath” ofrece una experiencia cinematográfica intensa y emocionante para los entusiastas del cine de género.

Alan Carr presenta el programa de preguntas de la BBC “Picture Slam”

Alan Carr, juez de “RuPaul's Drag Race UK” y “Presentador de Maestros en Diseño de Interiores”, asume el papel de presentador del programa de preguntas de la BBC “Picture Slam”. En cada ronda, a tres equipos formados por dos concursantes se les presenta un tablero lleno de fotografías de diferentes temas. Los equipos deberán identificar correctamente las imágenes contra el cronómetro. Completar un tablero completo con respuestas correctas da como resultado una bonificación en efectivo para el equipo.

El equipo finalista tendrá la oportunidad de ganar un premio de £10,000 ($12,500) si logra nombrar correctamente todas las imágenes. “Picture Slam” ofrece un formato de concurso emocionante y de ritmo rápido para que los espectadores prueben sus conocimientos y compitan por un importante premio en efectivo.

