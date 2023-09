El sitio web de Apple Store se desconecta antes del lanzamiento del iPhone 15

El sitio web de Apple Store se desconectó temporalmente el martes por la mañana, pocas horas antes del tan esperado lanzamiento del iPhone 15. La página de inicio mostraba un mensaje que indicaba que el sitio web se estaba actualizando e instaba a los visitantes a volver pronto. Se mostró un logotipo animado de Apple en azul y gris, también asociado con el evento de lanzamiento del iPhone 15, junto con un enlace funcional a la transmisión en vivo.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentará la última versión del producto estrella de la compañía a la 1 pm ET desde el Steve Jobs Theatre de Apple Park. No está claro si la caída del sitio web fue el resultado del interés abrumador en el iPhone 15 o si Apple está realizando cambios en su mercado en línea.

Se espera que el iPhone 15 se lance el 22 de septiembre, con tres modelos disponibles a diferentes precios. La versión estándar comenzará en $799, mientras que la opción Pro Max tendrá un precio de $1,099. Un cambio notable en el iPhone 15 es la adopción de un puerto de carga estándar USB-C, según lo dispuesto por la Unión Europea. Este movimiento marca una desviación del puerto de carga Lightning patentado por Apple.

Los rumores que rodean al iPhone 15 incluyen la introducción de un “Botón de Acción”, que brindará a los usuarios acceso rápido a varias funciones y configuraciones sin desbloquear el dispositivo ni navegar por aplicaciones. Si bien los detalles son escasos, los expertos creen que este botón podría diferenciar al iPhone 15 Pro de los modelos anteriores.

Apple suele presentar un nuevo producto en otoño y el iPhone 14 se lanzó en septiembre del año pasado. Las acciones de la compañía, que recientemente alcanzaron una capitalización de mercado récord de 3 billones de dólares, experimentaron una ligera caída durante las primeras operaciones de la mañana del martes.

Fuentes: The New York Post, MacRumors, The Associated Press