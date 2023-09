La aurora boreal en Irlanda e Irlanda del Norte: un espectáculo natural espectacular

By

Si alguna vez has querido presenciar el impresionante fenómeno de la aurora boreal, no tienes por qué aventurarte hasta Islandia o Alaska. Irlanda e Irlanda del Norte ofrecen impresionantes exhibiciones de auroras boreales, pintando el cielo nocturno con vívidos verdes, rosas, azules y morados. Si bien las nubes a veces pueden obstruir la vista, las noches despejadas con la actividad solar necesaria pueden permitir vislumbrar este espectáculo de luz natural.

Los mejores lugares para observar la aurora boreal en Irlanda incluyen la costa norte de Irlanda del Norte, la costa de Antrim, Co Mayo en la costa oeste, Ashbourne en Co Meath y, potencialmente, el área de Dublín durante las exhibiciones fuertes. Sin embargo, los avistamientos no están garantizados y el próximo equinoccio del 23 de septiembre podría ofrecer una mejor oportunidad debido a las condiciones del campo magnético de la Tierra y la inclinación del planeta en ese momento.

El proceso de las auroras comienza con erupciones solares, erupciones en el sol que liberan miles de millones de toneladas de radiación al espacio. Estas partículas llegan a la atmósfera terrestre unos dos días después, donde algunas quedan atrapadas en el campo magnético del planeta y son atraídas hacia los polos norte y sur. Al chocar con átomos y moléculas en la atmósfera, crean los colores vibrantes de la aurora boreal.

Los cielos despejados y una contaminación lumínica mínima son cruciales a la hora de intentar presenciar la aurora. Vivir lejos de las ciudades y pueblos ofrece más posibilidades de ver las principales exhibiciones, aunque se han reportado vistas espectaculares incluso desde la ciudad de Dublín. Astronomy Ireland gestiona un servicio de alerta de auroras que predice cuándo se producirán explosiones solares y cuándo se espera que las partículas alcancen la atmósfera terrestre.

Los próximos años son particularmente favorables para presenciar la aurora boreal, ya que la actividad del sol alcanzará su punto máximo en 2025. Sin embargo, las condiciones climáticas pueden presentar desafíos, con cielos nublados que a menudo obstruyen la vista. A pesar de esto, ocurren noches despejadas, lo que ofrece la oportunidad de experimentar este impresionante fenómeno natural.

Fuentes: Revista Astronomy Ireland