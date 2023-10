Los científicos descubren misteriosos objetos del tamaño de Júpiter en la nebulosa de Orión

By

Investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) han realizado un descubrimiento innovador utilizando el telescopio espacial James Webb de la NASA. Han encontrado objetos del tamaño de Júpiter flotando libremente en la Nebulosa de Orión, desafiando nuestra comprensión de la formación de estrellas y planetas. Estos objetos, conocidos como JuMBO (Jupiter Mass Binary Objects), no son estrellas ni planetas, sino algo completamente nuevo.

El descubrimiento de JuMBO en la Nebulosa de Orión ha planteado dudas sobre creencias previas. Los científicos pensaban que las nebulosas, que son enormes nubes de gas y polvo donde nacen las estrellas, no podían generar por sí solas objetos del tamaño de un planeta. Sin embargo, este nuevo hallazgo sugiere lo contrario.

Lo que es aún más desconcertante es que los JuMBO se forman en parejas y no individualmente. Este fenómeno va en contra de nuestra comprensión actual sobre la formación de planetas y estrellas. Samuel Pearson, un científico de la ESA involucrado en la investigación, comentó: “Hay algo mal en nuestra comprensión de la formación de planetas, de la formación de estrellas o de ambas. No deberían existir”.

Los JuMBO no son lo suficientemente grandes como para ser clasificados como estrellas y, dado que no orbitan alrededor de una estrella, tampoco se ajustan a la definición de planeta. El profesor Mark McCaughrean, asesor principal de la ESA, utilizó la analogía de un chihuahua como mascota masiva que no es un chihuahua sino un gato, destacando la dificultad de clasificar estos objetos.

Si bien los JuMBO pueden parecer similares a los planetas, difieren de manera significativa. Tienen aproximadamente un millón de años, lo que los hace relativamente jóvenes en comparación con otros cuerpos celestes. A diferencia de los planetas, los JuMBO se enfrían y congelan rápidamente, ya que carecen de una fuente de energía para mantener temperaturas constantes. Además, están compuestos principalmente de gas, lo que los hace inhóspitos para la vida.

Los científicos han propuesto varias hipótesis para explicar los orígenes de los JuMBO. Una teoría sugiere que pueden haberse formado en áreas menos densamente pobladas de la nebulosa, donde las estrellas adecuadas no podrían desarrollarse. Otra hipótesis es que inicialmente estaban destinados a orbitar estrellas como planetas, pero luego fueron expulsados ​​por razones desconocidas. Actualmente se prefiere esta última explicación, aunque el mecanismo por el cual pares de objetos son expulsados ​​juntos sigue siendo un misterio.

El descubrimiento de JuMBO en la Nebulosa de Orión ha asombrado a los astrónomos, y algunos lo consideran sin precedentes. La capacidad de observar estos objetos del tamaño de Júpiter en parejas desafía los modelos científicos existentes. Es posible que los telescopios anteriores no fueran lo suficientemente potentes para detectarlos hasta ahora.

La Nebulosa de Orión ha sido durante mucho tiempo un tema de interés científico. Situado a 1,350 años luz de la Tierra, ofrece información sobre la formación y evolución temprana de las estrellas y otros objetos celestes. Su visibilidad a simple vista como una marca nebulosa en el fondo de la constelación de Orión ha cautivado a astrónomos y observadores de estrellas durante siglos.

