Nueva estación orbital rusa programada para funcionar en 2027

El presidente Vladimir Putin anunció el jueves que la nueva estación orbital de Rusia, destinada a avanzar en la exploración espacial más allá de la Estación Espacial Internacional (ISS), está en camino de estar operativa en 2027. A pesar del revés que enfrentó la primera misión de Rusia a la luna en 47 años, Putin expresó un compromiso de continuar con el programa lunar del país.

Putin enfatizó la necesidad de una estación integral que abarque más que un solo segmento. Afirmó: “A medida que se agoten los recursos de la Estación Espacial Internacional, necesitamos que no sólo un segmento, sino toda la estación entre en servicio”. El presidente destacó la importancia de un desarrollo oportuno para evitar quedarse atrás en las capacidades de vuelos espaciales tripulados.

Según Yuri Borisov, director de la agencia espacial rusa, mantener las capacidades de Rusia en vuelos espaciales tripulados más allá de 2030 requiere la creación de una estación orbital rusa. Borisov explicó: “Si no comenzamos el trabajo a gran escala para crear una estación orbital rusa en 2024, es muy probable que perdamos nuestra capacidad debido al lapso de tiempo. Lo que quiero decir es que la ISS ya no estará allí y la estación rusa no estará lista”.

Putin reconoció los contratiempos técnicos que llevaron al aterrizaje forzoso de la nave Luna-25 en el polo sur de la Luna en agosto. A pesar del revés, aseguró al público que el programa lunar continuará y afirmó: “Los errores son errores. Es una vergüenza para todos nosotros. Esto es exploración espacial y todo el mundo lo entiende. Es una experiencia que podemos utilizar en el futuro”.

El desarrollo de la nueva estación orbital rusa tiene como objetivo incorporar los últimos avances en ciencia y tecnología, garantizando que posee el potencial para enfrentar desafíos futuros. Si bien el cronograma original programaba el próximo lanzamiento a la Luna para 2027, Borisov sugirió la posibilidad de adelantarlo hasta 2026.

