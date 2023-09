Las poblaciones de aves en el Reino Unido se enfrentan a ganadores y perdedores a medida que se afianza el cambio climático

By

Según los científicos, las poblaciones de aves en el Reino Unido están experimentando cambios significativos debido a los impactos del cambio climático. Si bien algunas especies están prosperando, otras enfrentan graves disminuciones.

La pérdida de hábitats naturales, el uso de pesticidas y los cambios en los patrones climáticos están contribuyendo a la disminución de las especies de aves en Gran Bretaña. El British Trust for Ornithology informa que el número de aves silvestres se ha reducido en 73 millones desde 1970.

Las aves migratorias, en particular, enfrentan desafíos mientras navegan en condiciones climáticas extremas en diferentes continentes. El Dr. Dave Leech, jefe de anillamiento del British Trust for Ornithology, destaca el cambio climático como una presión importante para las aves migratorias. Deben considerar las condiciones climáticas no sólo en sus zonas de reproducción sino también en sus zonas de invernada y las regiones por las que pasan durante la migración.

Algunas especies se están adaptando al clima cambiante. Las reinitas, por ejemplo, están aprovechando veranos más largos y calurosos para producir más crías. De manera similar, especies como la reinita de Cetti están expandiendo su área de distribución hacia el norte.

Sin embargo, otras especies, como el cuco y la curruca sauceda, luchan por sobrevivir a medida que el clima se calienta. Los cucos, que pasan sus veranos en el Reino Unido, tienen dificultades para regresar de África debido a la falta de alimentos y la disminución de su número.

La disminución de las poblaciones de aves es una preocupación importante tanto para los entusiastas de las aves como para los conservacionistas. La pérdida de especies icónicas como el cuco y el ruiseñor podría tener un profundo impacto en las generaciones futuras, que tal vez nunca tengan la oportunidad de escuchar sus singulares cantos.

Sin embargo, los entusiastas de las aves mantienen la esperanza de que el cambio climático pueda conducir a la aparición de nuevas especies en el Reino Unido. Por ejemplo, especies como la cigüeñuela de alas negras y el abejaruco, que antes rara vez se veían en las costas británicas, ahora hacen las delicias de los observadores de aves.

A través de una extensa recopilación y monitoreo de datos, los científicos esperan comprender mejor los impactos del cambio climático en las poblaciones de aves y desarrollar estrategias para mitigar estos cambios.

Fuentes:

– Fundación Británica de Ornitología

– Dr. Dave Leech, Fondo Británico de Ornitología

