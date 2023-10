Un nuevo estudio sugiere que el núcleo de la Tierra podría tener una fuga

By

Los investigadores detrás de un estudio reciente publicado en la revista Nature han encontrado evidencia de que el núcleo de la Tierra podría tener una fuga. El estudio se centró en antiguos flujos de lava de la isla de Baffin en el archipiélago ártico de Canadá, que contenían las proporciones más altas de helio-3, helio-4 y otro isótopo raro jamás descubierto en rocas volcánicas terrestres.

Los elevados niveles de helio-3 sugieren que los flujos de lava se originan en las profundidades del núcleo de la Tierra. Aunque el mecanismo exacto por el que se produce esta fuga aún no está claro, existe la hipótesis de que trazas de elementos raros, como el helio-3, pueden filtrarse fuera del núcleo y viajar a la superficie de la Tierra.

Este hallazgo se basa en conocimientos previos de que el helio-3 está presente en las rocas de la isla de Baffin. Sin embargo, los investigadores querían determinar cuánto más altos eran los niveles en comparación con informes anteriores, lo que respalda aún más la posibilidad de una fuga en el núcleo.

Afortunadamente, esta filtración no parece ser peligrosa actualmente. Los investigadores han determinado que no hay suficientes átomos de helio-3 en las rocas como para representar una amenaza y, dado que el helio-3 es un gas noble, no interactúa químicamente con otros elementos. Además, el área donde los flujos de lava llegan a la isla de Baffin es extremadamente remota, lo que reduce el riesgo de exposición humana.

El descubrimiento de una posible fuga en el núcleo de la Tierra plantea preguntas intrigantes sobre nuestra comprensión del funcionamiento interno del planeta. Se necesitarán más investigaciones para desentrañar el misterio que rodea a este fenómeno y determinar sus implicaciones para el núcleo de la Tierra.

