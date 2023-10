Explorando las leyes de conservación en la mecánica cuántica

By

Las leyes de conservación son principios fundamentales de la física que describen la preservación de ciertas cantidades o propiedades en sistemas físicos aislados a lo largo del tiempo. Estas leyes, que incluyen la conservación de masa-energía, momento y carga eléctrica, son cruciales para comprender el comportamiento del universo. Determinan los procesos que pueden o no ocurrir en la naturaleza. Por ejemplo, la conservación del momento revela que la suma de todos los momentos permanece constante en un sistema cerrado antes y después de un evento, como una colisión.

Si bien las leyes de conservación están bien establecidas en la mecánica clásica, se vuelven más intrigantes en el ámbito de la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, los teoremas de conservación se derivan de principios como las simetrías de los sistemas físicos, a diferencia de la mecánica clásica, donde se asumen desde el principio.

En un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores desarrollaron un experimento mental para explorar más a fondo las leyes de conservación en la mecánica cuántica. Los experimentos mentales, escenarios hipotéticos utilizados para explorar las consecuencias de teorías y principios, proporcionan nuevos conocimientos sobre la naturaleza de la mecánica cuántica.

El experimento mental creado por los investigadores involucra a dos personajes, Alice y Bob, sentados en sillas con ruedas uno frente al otro. Cuando se empujan entre sí, se mueven en direcciones opuestas a la misma velocidad, lo que da como resultado una suma constante de velocidades igual a cero. Esto demuestra la conservación del impulso dentro del ámbito cuántico.

La importancia de este experimento mental se extiende más allá de su escenario específico. Ilustra la aplicabilidad universal de las leyes de conservación, abarcando escenarios con masas variables, movimiento inicial e interacciones complejas. Las leyes de conservación surgen de las simetrías que se encuentran en la naturaleza y su previsibilidad se mantiene independientemente de los detalles específicos de las interacciones.

Sin embargo, en la mecánica cuántica las leyes de conservación tradicionales enfrentan desafíos. Medir una cantidad específica en un sistema cuántico perturba el sistema, alterando fundamentalmente su evolución posterior. Para superar este desafío, los investigadores diseñaron una configuración experimental que implicaba preparar un sistema cuántico en un estado inicial específico y medir una cantidad conservada inmediatamente después de la preparación. Luego permitieron que el sistema evolucionara sin ninguna medición, revelando que la conservación del momento angular persiste incluso en casos individuales.

Este estudio contribuye a una comprensión más profunda de los principios subyacentes de la mecánica cuántica y las leyes de conservación que gobiernan el comportamiento de los sistemas cuánticos. Al explorar estas leyes a través de experimentos mentales y configuraciones experimentales innovadoras, los científicos pueden continuar desentrañando los misterios del reino cuántico.

Fuentes:

– Título: Leyes de conservación en la mecánica cuántica explicadas en experimentos

Fuente: Actas de la Academia Nacional de Ciencias.

Autores: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Fecha: Noviembre 2020