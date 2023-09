Un investigador adolescente descubre una avispa con la capacidad de perforar plástico

By

En un descubrimiento notable, un investigador adolescente llamado Matvey Nikelshparg descubrió que una especie de avispa parasitoide tiene la capacidad de perforar plástico. Nikelshparg, apasionado por estudiar las avispas parasitoides, hizo este descubrimiento mientras realizaba experimentos con insectos en el laboratorio de su casa.

La especie en cuestión, Eupelmus messene, es una pequeña avispa que normalmente pone sus huevos sobre o dentro de otros insectos. Estas avispas utilizan un órgano llamado ovipositor para perforar los crecimientos endurecidos de las plantas, conocidos como agallas, que protegen a las larvas de otras especies de avispas. Sin embargo, Nikelshparg observó que la avispa E. messene podía usar su ovipositor para perforar una placa de Petri de plástico y poner un huevo fuera del recipiente.

Nikelshparg informó sus hallazgos en The Journal of Hymenoptera Research. Realizó experimentos para explorar qué sucedería cuando se colocaran varias avispas E. messene con una única larva huésped en una placa de Petri. Si bien la mayoría de las avispas atacaron inmediatamente a la larva, un individuo optó por perforar la pared de poliestireno del plato. Este comportamiento se observó en ocho de las 56 avispas criadas.

El proceso de perforación del plástico tomó más de dos horas para las avispas, durante las cuales tomaban descansos para almorzar o tomar agua. Los investigadores también notaron que el movimiento de perforación de la avispa difería del de su perforación en las agallas. Resultó que las avispas tenían un comportamiento de perforación flexible cuando se trataba de superficies de plástico.

La capacidad de estas avispas para penetrar el plástico plantea interrogantes intrigantes. No está claro cómo las avispas perforan la superficie lisa de la placa de Petri, especialmente porque las grietas, que normalmente aprovechan en las agallas, no están presentes en el plástico. Además, aún se desconoce por qué otras especies relacionadas no exhiben el mismo comportamiento.

Este descubrimiento podría tener implicaciones más amplias para comprender las herramientas punzantes de varios insectos, incluidos los mosquitos que transmiten enfermedades. Incluso podría conducir al desarrollo de nuevos equipos quirúrgicos inspirados en la capacidad de perforación de las avispas.

