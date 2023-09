Comprender el agujero de calentamiento central de EE. UU.: una peculiaridad del cambio climático

By

Un fenómeno reciente llamado “agujero de calentamiento” ha llamado la atención sobre el centro de Estados Unidos. Si bien las temperaturas promedio globales han aumentado constantemente debido al cambio climático, esta región en particular no ha experimentado el mismo nivel de calentamiento desde mediados del siglo XX. Sin embargo, los científicos han descubierto que esta anomalía puede no ser el resultado de que el cambio climático se salte el centro de Estados Unidos, sino más bien una combinación compleja de factores.

Una teoría sugiere que los aerosoles en la atmósfera del centro de Estados Unidos reflejan parte de la energía del sol hacia el espacio, enfriando así la región. Otra posibilidad es que los terrenos agrícolas de la zona, junto con sus sistemas de riego, actúen como un enfriador evaporativo natural. El aumento de las precipitaciones observado en la región durante las últimas dos décadas en comparación con años anteriores respalda aún más esta teoría. El agua adicional en el paisaje actúa como un enfriador por evaporación, lo que lleva a temperaturas más bajas.

Si bien las temperaturas globales han aumentado en promedio, es importante reconocer la variabilidad natural en el sistema climático de la Tierra. Algunas áreas pueden experimentar tasas de calentamiento más rápidas o más lentas que otras. Además, los factores naturales, como los sistemas de baja presión y las condiciones atmosféricas, contribuyen a la persistencia del agujero de calentamiento. Estos factores provocan un aumento de la nubosidad, las precipitaciones y temperaturas más frías, lo que actúa como amortiguador contra el calor extremo.

Los orígenes del agujero de calentamiento se remontan a los cambios en las temperaturas de la superficie del Océano Pacífico tropical, que están influenciados tanto por la variabilidad natural como por el calentamiento global. Estos cambios en la temperatura del océano afectan la circulación atmosférica en los EE. UU., lo que resulta en patrones climáticos más fríos y húmedos en las partes orientales del país.

A pesar del estado actual del agujero de calentamiento, se espera que disminuya en el futuro. Los modelos climáticos sugieren que el centro de Estados Unidos eventualmente experimentará olas de calor más frecuentes e intensas, aunque a un ritmo más lento en comparación con otras regiones. Para 2040 o 2050, es posible que sea más probable que se produzcan temperaturas extremas similares a las experimentadas durante la era del Dust Bowl.

La existencia del agujero de calentamiento resalta la complejidad de los cambios climáticos regionales dentro del contexto más amplio del calentamiento global. Sirve como recordatorio de que no todos los días hace más calor y que la variabilidad natural influye en la configuración de los patrones climáticos locales. Si bien el centro de Estados Unidos puede disfrutar temporalmente de temperaturas más frías, es crucial reconocer que la tendencia general del calentamiento global continúa y eventualmente afectará más profundamente a la región.

