La erupción de filamentos crea un espectacular cañón de fuego en el sol

By

En Halloween, la NASA capturó un video impresionante de una erupción masiva de filamentos que creó un impresionante “cañón de fuego” en el Sol. Este extraordinario fenómeno, que ocurrió el 31 de octubre, eclipsó el ancho de los Estados Unidos, abarcando el doble de su tamaño en todo el hemisferio sur del Sol.

A diferencia de la naturaleza espeluznante y escalofriante de Halloween, este espectáculo solar es un suceso natural causado por una gran erupción de filamento magnético del Sol. Estos filamentos son inmensos arcos de gas electrificado, conocido como plasma, que se encuentran suspendidos sobre la superficie del Sol. Serpentean a través de la atmósfera del Sol en respuesta a su campo magnético.

Sin embargo, cuando el campo magnético del Sol se vuelve inestable, estos filamentos colapsan, dando lugar a explosiones espectaculares como la que se observó en Halloween. El vídeo publicado por el físico solar Keith Strong muestra el evento, mostrando la erupción del filamento acelerándose lentamente hasta que alcanza un punto de inestabilidad y entra en erupción.

Si bien el video del cañón en llamas captó la atención de los usuarios en la plataforma de redes sociales X, hubo preocupaciones sobre su posible impacto en la Tierra. Sin embargo, el modelo de la NASA indica que los restos de la explosión no llegarán a nuestro planeta.

Si la erupción hubiera generado una eyección de masa coronal (CME) dirigida a la Tierra, habría dado lugar a impresionantes exhibiciones de auroras. El hemisferio norte habría experimentado la fascinante aurora boreal, comúnmente conocida como aurora boreal, mientras que el hemisferio sur habría presenciado su contraparte, la aurora australis o aurora austral.

A pesar de la anticipación y especulación en torno a su impacto, este cautivador evento fue puramente un espectáculo visual, que dejó ileso a nuestro planeta. El Sol continúa proporcionándonos impresionantes eventos astronómicos, recordándonos la belleza y el poder de nuestro vecino celestial.

Preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Qué es una erupción de filamentos?

Una erupción de filamentos es un fenómeno natural que ocurre en el Sol cuando grandes arcos de gas electrificado, llamados filamentos, colapsan debido al inestable campo magnético del Sol. Estas erupciones pueden dar lugar a espectaculares demostraciones de energía y crear imágenes cautivadoras, como el "cañón de fuego" que se observa en Halloween.

¿Qué son las auroras?

Las auroras, comúnmente conocidas como auroras boreales (aurora boreal) en el hemisferio norte y auroras australes (aurora australis) en el hemisferio sur, son fascinantes exhibiciones de luces en la atmósfera de la Tierra. Ocurren cuando partículas cargadas del viento solar del Sol chocan con átomos y moléculas en la atmósfera de nuestro planeta, creando hermosos y coloridos despliegues de luz.

¿Estuvo la Tierra en peligro durante la erupción del filamento?

No, la Tierra no estuvo en peligro durante la erupción del filamento. El modelo de la NASA indica que los restos de la explosión no llegarían a nuestro planeta. Sin embargo, si la erupción hubiera provocado una eyección de masa coronal (CME) dirigida a la Tierra, podría haber dado lugar a impresionantes exhibiciones de auroras en los hemisferios norte y sur.

¿Dónde puedo ver el vídeo del “cañón de fuego”?

Desafortunadamente, el tweet original del físico solar Keith Strong que muestra el vídeo del “cañón de fuego” parece haber sido eliminado. Sin embargo, todavía se pueden encontrar imágenes y vídeos de erupciones de filamentos similares y otros fenómenos solares fascinantes en el sitio web oficial de la NASA y en varias plataformas relacionadas con la astronomía.