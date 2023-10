Contaminación altísima: rastros de basura espacial encontrados en la estratosfera de la Tierra

By

Los científicos que analizan los datos recopilados desde un avión de investigación en la estratosfera han hecho un descubrimiento sorprendente: pequeños trozos de metal y elementos exóticos procedentes de naves espaciales desechadas. La investigación, realizada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), junto con la Universidad Purdue y la Universidad de Leeds, encontró aluminio y otros metales incrustados en aproximadamente el 10% de las partículas de la estratosfera. Entre los elementos más inesperados se encuentran el niobio y el hafnio, que son elementos raros que no suelen encontrarse en esta región de la atmósfera. El misterio de su origen se resolvió cuando los elementos se remontaron a los satélites y propulsores de cohetes, que los utilizan en aleaciones resistentes al calor y de alto rendimiento.

La investigación utilizó un instrumento especializado llamado PALMS (Análisis de partículas por espectrometría láser) instalado en un avión de investigación para recolectar y analizar químicamente partículas de aire individuales. El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, tenía como objetivo estudiar las partículas de aerosoles en la estratosfera. La estratosfera, la segunda capa de la atmósfera de la Tierra, alberga la capa de ozono, que protege al planeta de la dañina luz ultravioleta.

Si bien la cantidad de contaminación proveniente de la basura espacial puede parecer pequeña, con más de 5,000 satélites lanzados en los últimos cinco años y la expectativa de que la mayoría de ellos eventualmente reingresen a la atmósfera, es necesario comprender cómo afectará esto a los aerosoles estratosféricos. OrbitingNow, una organización que rastrea objetos en el espacio exterior, actualmente monitorea alrededor de 8,000 objetos en órbita terrestre baja que eventualmente se quemarán en la atmósfera.

Esta investigación destaca el impacto invisible de la exploración espacial en el medio ambiente de la Tierra y la importancia de la eliminación responsable de los desechos espaciales. Comprender cómo la basura espacial afecta nuestra atmósfera es crucial tanto para la protección de nuestro planeta como para el desarrollo sostenible de la tecnología espacial.

