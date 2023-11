SpaceX continúa la expansión de la red de satélites Starlink con el último lanzamiento

By

SpaceX está acelerando sus esfuerzos para expandir su red de satélites Starlink con el lanzamiento programado de un nuevo lote de satélites. Tras el lanzamiento exitoso de 22 satélites Starlink el domingo 29 de octubre, la compañía ahora se está preparando para otra misión el lunes 30 de octubre.

El próximo lanzamiento, programado para realizarse en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, involucrará un cohete Falcon 9 que transportará 23 satélites Starlink. La ventana de lanzamiento se abre a las 7:20 p.m. ET, con varias oportunidades de respaldo disponibles hasta las 10:22 p.m. ET.

Este lanzamiento es notable porque marca el octavo vuelo del propulsor de la primera etapa. Este propulsor, que anteriormente ha apoyado varias misiones, incluidas Crew-5, GPS III Space Vehicle 06, Inmarsat I6-F2, CRS-28, Intelsat G-37 y dos misiones Starlink, representa un logro significativo para SpaceX en términos de reutilización. Una vez que la primera etapa se separe, se espera que aterrice en el drone Just Read the Instrucciones estacionado en el Océano Atlántico.

Para aquellos interesados ​​en presenciar el lanzamiento, SpaceX ofrecerá una transmisión web en vivo de la misión Starlink en su sitio web oficial. El webcast estará disponible en X @SpaceX aproximadamente cinco minutos antes del despegue.

Al lanzar misiones consecutivas Falcon 9 para desplegar satélites Starlink, SpaceX está logrando un progreso sustancial hacia su objetivo final de brindar conectividad global a regiones remotas y desatendidas. Estos esfuerzos continuos resaltan la dedicación de la compañía para expandir el acceso a servicios de Internet de alta velocidad en todo el mundo.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuál es el propósito de la red satelital Starlink?

La red satelital Starlink tiene como objetivo proporcionar conectividad global, ofreciendo acceso a Internet de alta velocidad a regiones remotas y desatendidas de todo el mundo.

2. ¿Cuántos satélites Starlink se lanzarán en la próxima misión?

La próxima misión implicará el lanzamiento de 23 satélites Starlink.

3. ¿Dónde aterrizará el propulsor de la primera etapa después de la separación?

Después de la separación de etapas, se espera que el propulsor de la primera etapa aterrice en el avión no tripulado Just Read the Instrucciones estacionado en el Océano Atlántico.

4. ¿Puedo ver la misión Starlink en vivo?

Sí, SpaceX ofrecerá una transmisión web en vivo de la misión Starlink en su sitio web oficial. El webcast estará disponible aproximadamente cinco minutos antes del despegue.