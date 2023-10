SpaceX Falcon 9 listo para lanzar 22 satélites Starlink

By

Está previsto que un cohete SpaceX Falcon 9 ponga en órbita 22 satélites de Internet Starlink hoy desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. El lanzamiento está programado para las 5:20 pm EDT, con varias oportunidades de respaldo disponibles si es necesario. Los interesados ​​podrán ver el lanzamiento en vivo a través de la cuenta X de SpaceX (anteriormente conocida como Twitter).

La primera etapa del cohete Falcon 9, que ha volado anteriormente en 16 misiones, regresará a la Tierra y aterrizará en la nave no tripulada Just Read the Instrucciones aproximadamente 8.5 minutos después del lanzamiento. Este lanzamiento estará a un vuelo del récord de reutilización de la compañía, que se estableció el mes pasado.

Aproximadamente 65 minutos después del lanzamiento, la etapa superior del Falcon 9 desplegará los 22 satélites Starlink en el espacio. SpaceX ha estado expandiendo rápidamente su megaconstelación Starlink, con más de 70 misiones orbitales lanzadas solo en 2023. Actualmente, hay casi 4,900 satélites Starlink operativos en órbita y este lanzamiento contribuirá al crecimiento continuo de la constelación.

Starlink brinda servicio de Internet a clientes de todo el mundo transmitiendo señales desde la red satelital a receptores en tierra. Al agregar más satélites a la constelación, SpaceX tiene como objetivo aumentar la cobertura y mejorar la conectividad a Internet a nivel mundial.

