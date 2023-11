SpaceX lanzará 23 satélites Starlink y continuará su expansión global

By

SpaceX se está preparando para otro lanzamiento histórico, mientras se prepara para desplegar 23 satélites de Internet Starlink en órbita. Esta misión, prevista para la tarde del 29 de octubre, será el segundo lanzamiento del día, lo que demuestra el compromiso de la empresa de ampliar rápidamente su red. A diferencia de misiones anteriores, este lanzamiento contará con ventanas de respaldo para adaptarse a posibles retrasos, ampliando la oportunidad de despegue durante toda la noche.

Para presenciar este emocionante evento en vivo, los espectadores pueden sintonizar la cuenta X de SpaceX (anteriormente conocida como Twitter), donde la cobertura comenzará aproximadamente cinco minutos antes del despegue. La anticipación y el entusiasmo que rodean cada lanzamiento son palpables, mientras SpaceX continúa capturando la imaginación del público con su tecnología innovadora y sus ambiciosos objetivos.

Si todo va según lo previsto, la primera etapa del cohete Falcon 9 realizará un impresionante regreso a la Tierra, ejecutando un aterrizaje vertical en el barco no tripulado "A Shortfall of Gravitas", estacionado en el Océano Atlántico. Este aterrizaje exitoso marcará la octava vez que esta primera etapa del Falcon 9 en particular se recupera de manera segura.

Se espera que el despliegue de los 23 satélites Starlink en la órbita terrestre baja se produzca aproximadamente 65.5 minutos después del despegue. Cada incorporación a la constelación acerca a SpaceX a lograr su visión de brindar cobertura global de Internet de banda ancha. Con más de 5,000 satélites Starlink ya lanzados, la compañía tiene planes de desplegar hasta 12,000 más, y se han presentado solicitudes para 30,000 adicionales.

El proyecto Starlink de SpaceX representa un gran avance en conectividad y promete brindar servicios de Internet de banda ancha a clientes de todo el mundo, incluidas áreas remotas y desatendidas. Al aprovechar los avances en la tecnología satelital, SpaceX está allanando el camino hacia un futuro más interconectado.

Fuentes:

– [Cuenta de Twitter de SpaceX](https://www.twitter.com)

– [Sitio web oficial de SpaceX](https://www.spacex.com)

Preguntas Frecuentes

P: ¿Qué es el proyecto Starlink de SpaceX?

R: Starlink es el ambicioso megaproyecto de constelación de SpaceX destinado a brindar servicios de Internet de banda ancha a clientes de todo el mundo. Implica desplegar miles de satélites en órbita terrestre baja para crear una red global.

P: ¿Cuántos satélites Starlink se lanzarán en la próxima misión?

R: SpaceX lanzará 23 satélites Starlink en la próxima misión.

P: ¿Cómo puedo ver el lanzamiento en vivo?

R: Los espectadores pueden sintonizar la cuenta X de SpaceX (anteriormente conocida como Twitter) para ver la cobertura en vivo. La cobertura comenzará aproximadamente cinco minutos antes del despegue.

P: ¿Cuántos satélites Starlink se han lanzado hasta ahora?

R: Hasta la fecha, se han lanzado más de 5,000 satélites Starlink a la órbita terrestre baja.

P: ¿Cuáles son los planes futuros de SpaceX para Starlink?

R: SpaceX planea desplegar hasta 12,000 satélites Starlink adicionales, y se han presentado solicitudes para 30,000 adicionales, lo que indica una expansión significativa en la cartera.