El cohete SpaceX Falcon 9 lanzará 21 satélites Starlink

Está previsto que un cohete SpaceX Falcon 9 ponga en órbita 21 satélites de Internet Starlink desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg de California. El lanzamiento está programado para hoy temprano en la mañana, y el cohete despegará a las 3:47 am EDT. Sin embargo, si el momento no es el adecuado, hay tres oportunidades de respaldo disponibles.

El lanzamiento se transmitirá por Internet en X, anteriormente conocido como Twitter, y la cobertura comenzará aproximadamente cinco minutos antes del despegue. Si todo va según lo planeado, la primera etapa del Falcon 9 regresará sana y salva a la Tierra y aterrizará en la nave no tripulada “Of Course I Still Love You” unos 8.5 minutos después del lanzamiento. La primera etapa de este cohete en particular ya ha completado 16 vuelos, apenas uno menos que el récord de reutilización de SpaceX.

Los 21 satélites Starlink se desplegarán desde la etapa superior del Falcon 9 unos 62.5 minutos después del lanzamiento. Este lanzamiento marca la misión orbital número 75 de SpaceX en 2023, ya que la compañía pretende alcanzar 100 vuelos para finales de año y 144 en 2024.

El objetivo principal de SpaceX este año ha sido construir la megaconstelación Starlink, cuyo objetivo es proporcionar cobertura global de Internet. Actualmente, Starlink consta de casi 4,900 satélites operativos y este número seguirá creciendo en el futuro.

