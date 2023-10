SpaceX anuncia el lanzamiento temprano en la mañana del cohete Falcon 9

SpaceX ha anunciado un próximo lanzamiento desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg. La compañía tiene como objetivo las 12:47 am del 21 de octubre para el lanzamiento de un cohete Falcon 9 desde SLC-4E. El objetivo de este lanzamiento es desplegar 21 satélites Starlink en la órbita terrestre baja.

En caso de que el lanzamiento no pueda realizarse según lo planeado, SpaceX ha identificado tres oportunidades de respaldo entre la 1:23 am y las 3 am para reprogramar. Además, hay seis oportunidades de respaldo adicionales disponibles desde las 11:26 p. m. del sábado hasta las 2:50 a. m. del domingo.

Para aquellos interesados, se podrá acceder a una transmisión web en vivo desde SpaceX aproximadamente cinco minutos antes del lanzamiento. Esto proporcionará a los espectadores actualizaciones en tiempo real y les permitirá presenciar la misión a medida que se desarrolla.

Vale la pena señalar que el propulsor que apoyará esta misión se ha utilizado 15 veces en lanzamientos anteriores. Después de la separación de etapas, se espera que la primera etapa del cohete aterrice en el drone Of Course I Still Love You en el Océano Pacífico. Esta reutilización es un hito importante en los esfuerzos de SpaceX por reducir el costo de la exploración espacial y hacerla más sostenible.

En cuanto al impacto local, no se espera que se escuchen explosiones sónicas durante este lanzamiento. Esta es una buena noticia para los residentes cercanos, ya que los estallidos sónicos pueden ser perturbadores y alarmantes.

En general, este lanzamiento matutino de SpaceX representa otro paso adelante en la misión actual de la compañía de desarrollar y expandir su red global de Internet satelital.

Definiciones:

– Cohete Falcon 9: Vehículo de lanzamiento orbital de dos etapas desarrollado por SpaceX. Está diseñado para el transporte fiable y seguro de satélites y cargas útiles al espacio.

– Satélites Starlink: una constelación de pequeños satélites desplegados por SpaceX con el objetivo de proporcionar cobertura de banda ancha global.

– Por supuesto que todavía te amo Droneship: una nave no tripulada autónoma utilizada por SpaceX para aterrizar y recuperar propulsores de cohetes en el mar.

