Eliminación de satélites: una creciente preocupación ambiental en el espacio

Los satélites que han llegado al final de su vida operativa plantean un dilema para las agencias espaciales. Los métodos actuales para deshacerse de estas naves espaciales son dejarlas en órbita, impulsarlas a órbitas cementerio lejos de los satélites operativos o dirigirlas de regreso a la Tierra para su reingreso a la atmósfera. Sin embargo, un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad Purdue y la NOAA ha demostrado que la reentrada en la atmósfera no está exenta de consecuencias.

Tradicionalmente, la reentrada en la atmósfera se ha considerado un método fiable para eliminar satélites en órbita terrestre baja (LEO). A medida que LEO se ha ido poblando cada vez más de satélites en los últimos años, este método de eliminación se ha vuelto más popular. Sin embargo, el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences revela que la reentrada atmosférica está provocando que la región superior de la atmósfera terrestre se contamine con restos vaporizados de naves espaciales.

El equipo de investigación notó un cambio en la composición de las nubes de iones que dejan los meteoritos que ingresan a la atmósfera. Descubrieron que la huella química cambiante de estas partículas se debía potencialmente al creciente número de naves espaciales que reingresaban a la atmósfera. Para confirmar sus hallazgos, los investigadores colocaron instrumentos en aviones y realizaron mediciones directas de la atmósfera aproximadamente a 12 millas sobre Alaska y los Estados Unidos continentales.

Los resultados del estudio mostraron una concentración significativa de metales en la atmósfera, incluidos litio, aluminio, cobre, plomo, magnesio y sodio, que siguen de cerca la reentrada de los satélites. Además, los investigadores también observaron que el 10% de las partículas de aerosol encargadas de proteger la capa de ozono contenían aluminio.

Si bien aún no está claro el impacto total de estos hallazgos sobre el medio ambiente y el cambio climático, los investigadores creen que enfatiza el impacto significativo de los vuelos espaciales tripulados en el planeta. Comprender las consecuencias del aumento de las concentraciones de metales en la atmósfera es crucial para evaluar los riesgos potenciales tanto para la capa de ozono como para la vida en la superficie de la Tierra. Se necesitarán más estudios para comprender plenamente las implicaciones de los métodos de eliminación de satélites en el medio ambiente y determinar si se deben explorar estrategias alternativas para mitigar la contaminación de la atmósfera terrestre.

