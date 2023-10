Cómo las perturbaciones del clima espacial afectan la migración de las aves

Las aves dependen del campo magnético de la Tierra para la navegación de larga distancia durante las migraciones. Sin embargo, las interrupciones periódicas del campo magnético del planeta causadas por erupciones solares y otros estallidos energéticos pueden afectar potencialmente la confiabilidad de estos sistemas de navegación de aves.

Para comprender mejor este fenómeno, investigadores de la Universidad de Michigan llevaron a cabo un estudio utilizando amplios conjuntos de datos de redes de estaciones de radar meteorológico Doppler de EE. UU. y magnetómetros terrestres. Estos dispositivos miden la intensidad de los campos magnéticos locales y se utilizaron para probar el posible vínculo entre las perturbaciones geomagnéticas y las alteraciones de la migración nocturna de las aves.

Los investigadores descubrieron una reducción significativa en el número de aves migratorias, que oscila entre el 9% y el 17%, durante eventos climáticos espaciales severos tanto en primavera como en otoño. Además, las aves que optaron por migrar durante estos eventos parecieron experimentar más dificultades para navegar, especialmente en condiciones nubladas en otoño.

Estos hallazgos, publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences, proporcionan evidencia correlacional de relaciones previamente desconocidas entre la dinámica de migración nocturna de aves y las perturbaciones geomagnéticas. Los investigadores destacan que las decisiones de los animales, incluida la migración de las aves, dependen de condiciones ambientales que los humanos pueden no percibir, como las perturbaciones geomagnéticas. Además, estos comportamientos pueden influir en los patrones de movimiento de animales a nivel de población.

El estudio utilizó datos de las estaciones de radar NEXRAD y las estaciones de magnetómetro de inventario SuperMAG para analizar la distribución de las perturbaciones geomagnéticas. Al utilizar tres estaciones magnetométricas activas y cercanas que rodean cada estación de radar, los investigadores pudieron interpolar el cambio máximo en el campo magnético desde condiciones tranquilas cada hora.

Estos hallazgos arrojan luz sobre el impacto de las alteraciones del clima espacial en la migración de las aves y resaltan la importancia de comprender cómo las condiciones ambientales afectan el comportamiento de los animales. Al considerar factores como las perturbaciones geomagnéticas, los investigadores pueden obtener una comprensión más profunda de los patrones de movimiento animal a nivel de población.

Fuentes:

