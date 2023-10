Los sonidos bajo nuestros pies: la estabilidad de la roca revelada a través de patrones acústicos

By

Investigadores del MIT han descubierto que los sonidos emitidos por las rocas pueden proporcionar información valiosa sobre su estabilidad. Al someter las rocas a diversas presiones en el laboratorio, el equipo descubrió que emergían diferentes patrones acústicos, o "huellas dactilares", a diferentes profundidades e intensidades. Por ejemplo, las muestras de mármol emitieron “estruendos” de tono bajo bajo presiones bajas, mientras que presiones más altas dieron como resultado crepitantes de tono más alto. Estos patrones acústicos podrían ayudar a los científicos a identificar regiones inestables debajo de la superficie de la Tierra que pueden ser propensas a terremotos o erupciones. El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, también tiene aplicaciones potenciales en la perforación con energía geotérmica, donde comprender el comportamiento de las rocas es crucial.

La corteza terrestre a menudo se compara con la piel de una manzana, con distintos niveles de resistencia y estabilidad. Las rocas cercanas a la superficie son frágiles y se fracturan fácilmente, mientras que las rocas a mayores profundidades pueden fluir debido a inmensas presiones y calor. Comprender la “transición de frágil a dúctil”, donde las rocas exhiben propiedades tanto de fragilidad como de ductilidad, es importante para estudiar la fuerza de la litosfera de la Tierra y predecir terremotos. Mediante el estudio de defectos microscópicos dentro de las rocas, como grietas, fisuras y poros, los investigadores esperan obtener información sobre esta transición.

Se utilizó ultrasonido para mapear imperfecciones microscópicas dentro de las rocas enviando ondas sonoras a través de ellas, que rebotarían y reflejarían los defectos de maneras específicas. Este enfoque proporcionó información valiosa sobre los patrones de defectos dentro de las rocas. En los experimentos, se sometieron cilindros de mármol de Carrara, el mismo material utilizado para el David de Miguel Ángel, a presiones extremas. Se enviaron pulsos de ultrasonido a través de las muestras y se registraron los patrones acústicos resultantes. Los investigadores descubrieron que estos patrones acústicos cambiaban dependiendo de la presión aplicada a las rocas.

Este método innovador de estudiar rocas mediante acústica podría ayudar a los geólogos a comprender mejor el comportamiento de las rocas a diferentes profundidades y presiones. Tiene el potencial de mejorar nuestra capacidad para predecir terremotos y erupciones, así como ayudar en los esfuerzos de perforación geotérmica. Investigaciones adicionales en este campo podrían proporcionar información valiosa sobre la ciencia fundamental de la estabilidad de las rocas y contribuir a hacer del mundo un lugar mejor.

– Artículo original de Jennifer Chu, Oficina de Noticias del MIT