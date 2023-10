El ADN humano antiguo encontrado en los neandertales se remonta a más de 250,000 años

By

Un estudio innovador ha revelado que el mestizaje entre humanos y neandertales se produjo mucho antes de lo que se pensaba. La creencia predominante era que el mestizaje entre los ancestros del Homo sapiens y los neandertales comenzó después de un éxodo masivo de África hace aproximadamente 75,000 años. Sin embargo, una nueva investigación realizada por genetistas de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania sugiere que el ADN humano primitivo fluyó hacia los neandertales hace unos 250,000 años, mucho antes de las migraciones previstas.

El estudio encontró que los neandertales ya portaban secciones de ADN humano en sus genomas cuando los humanos emigraron a Eurasia desde África. Estos encuentros entre los neandertales y los primeros humanos probablemente tuvieron lugar hace más de 250,000 años, ya que no hay registro de que los neandertales hayan vivido alguna vez en el África subsahariana. La investigación, publicada en la revista Current Biology, proporciona evidencia de mestizaje entre los antiguos humanos modernos y los neandertales.

Antes de este estudio, se suponía que el ADN neandertal permaneció intacto hasta la última migración humana a Eurasia. Sin embargo, la investigación reveló que aproximadamente el seis por ciento del ADN neandertal había sido heredado de los primeros humanos modernos hace unos 250,000 años. Este material genético se originó en humanos que abandonaron África hace entre 250,000 y 270,000 años.

Los resultados indican que un grupo de humanos primitivos, genéticamente relacionados con todos los humanos vivos en la actualidad, se cruzaron con los neandertales. Aunque no está claro cuántos de estos humanos emigraron a Eurasia, dejaron una clara marca genética en sus primos neandertales. A pesar de su mestizaje, estos primeros ancestros humanos no sobrevivieron, ya que no se han descubierto restos de esqueletos humanos de hace un cuarto de millón de años en Europa o Asia.

El estudio implicó el análisis de genomas completamente secuenciados de pueblos indígenas modernos que viven en el África subsahariana. Se basa en investigaciones anteriores realizadas en el marco del Proyecto 1,000 Genomas, cuyo objetivo era catalogar la diversidad genética a nivel mundial. El equipo de investigación recopiló datos de 180 individuos en 12 poblaciones diferentes del África subsahariana para investigar la prevalencia del ADN similar al neandertal en la región.

Los investigadores consideraron varios escenarios para explicar la presencia de ADN similar al neandertal en los africanos subsaharianos. Finalmente, encontraron evidencia que respalda la hipótesis de que este material genético se originó en los primeros humanos modernos y luego pasó a los neandertales. El análisis de un espécimen de neandertal que vivió hace 120,000 años reveló material genético coincidente con el encontrado en africanos subsaharianos. Este material provino de secciones del genoma que se sabe fueron heredadas del Homo sapiens y demostró que el ADN humano había sido transferido a los neandertales mucho antes de las migraciones anticipadas.

El estudio enfatiza la importancia de incluir poblaciones diversas en la investigación genética y genómica. Arroja luz sobre nuestra compleja historia de mestizaje con los neandertales y destaca la necesidad de seguir investigando sobre nuestros ancestros antiguos.

