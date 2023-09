Neptuno en oposición: cuándo y cómo observar al gigante de hielo

Neptuno, el octavo planeta desde el Sol y el planeta más distante de nuestro sistema solar, estará en oposición el martes 19 de septiembre. Esto significa que estará en línea directa con el sol y la Tierra, con nuestro planeta posicionado en el centro. Como ventaja adicional, Neptuno también realizará su aproximación más cercana a la Tierra, conocida como perigeo, aproximadamente al mismo tiempo. Esto hará que el planeta distante parezca más grande y más brillante en el cielo nocturno, creando una excelente oportunidad para la observación.

Desde la ciudad de Nueva York, Neptuno saldrá por el este aproximadamente a las 6:58 pm EDT y se hará visible unas horas más tarde. En su punto más alto en el cielo, alrededor de las 12:51 am EDT del miércoles 20 de septiembre, Neptuno estará a 46 grados sobre el horizonte. Estará situado en la constelación de Piscis.

Sin embargo, es importante señalar que, aunque Neptuno está en perigeo, la Tierra y el gigante de hielo todavía están increíblemente alejados. Durante este acercamiento más cercano, Neptuno todavía estará aproximadamente a 2.7 mil millones de millas de nuestro planeta. Para ofrecer una perspectiva, la Tierra y Marte están separados por una distancia promedio de 140 millones de millas. Esto significa que la distancia media entre Marte y la Tierra podría ser casi 20 veces mayor que la de la Tierra y Neptuno.

Debido a su inmensa distancia, Neptuno no puede verse a simple vista en el cielo. Tiene una anchura de 31,000 kilómetros (50,000 millas), aproximadamente cuatro veces el tamaño de la Tierra, lo que lo convierte en el cuarto planeta más grande de nuestro sistema solar. Sin embargo, la visibilidad de Neptuno requiere el uso de un telescopio o binoculares de calidad y condiciones climáticas favorables.

En conclusión, la oposición y proximidad de Neptuno a la Tierra presentan una excelente oportunidad para ver y estudiar este distante gigante de hielo. Al utilizar el equipo adecuado y encontrar una ubicación adecuada, los observadores del cielo pueden maravillarse con las maravillas de nuestro sistema solar.

