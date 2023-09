Los humanos provocan la pérdida de ramas enteras del árbol de la vida, advierte un nuevo estudio

By

Un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha revelado que los humanos están provocando la extinción de ramas enteras del “Árbol de la Vida”, lo que genera preocupación sobre una posible sexta extinción masiva. El estudio, realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, se centra en la extinción de géneros enteros, que son clasificaciones entre especies y familias.

A diferencia de estudios anteriores que sólo examinaban la pérdida de especies individuales, esta investigación analiza la desaparición de géneros enteros. Es una contribución significativa porque proporciona una comprensión más profunda de las tasas de extinción actuales. El profesor Gerardo Ceballos, uno de los coautores del estudio, subraya que la crisis de extinción es tan grave como la crisis del cambio climático, pero a menudo se pasa por alto.

Al examinar datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los investigadores encontraron que 73 géneros se han extinguido en los últimos 500 años, y la mayoría de las extinciones ocurrieron en los últimos dos siglos. Esto es alarmante, ya que, según las tasas de extinción anteriores, sólo dos géneros deberían haberse perdido en el mismo período de tiempo.

El estudio atribuye a actividades humanas como la destrucción del hábitat, la sobrepesca y la caza como las principales causas de estas extinciones. La pérdida de incluso un solo género puede tener consecuencias de gran alcance para los ecosistemas. Los investigadores creen que se necesitan medidas urgentes para evitar mayores pérdidas y colapsos de civilizaciones.

Si bien existe consenso entre los expertos en que la tasa actual de extinción es alarmante, sigue siendo un tema de debate si cumple con los criterios para una sexta extinción masiva. Una extinción masiva se define como la pérdida del 75% de las especies en un corto período de tiempo. Sin embargo, si las tasas de extinción actuales persisten o aumentan, es probable que se produzca una extinción masiva.

Los autores del estudio destacan la necesidad de priorizar la protección y restauración de los hábitats naturales para evitar nuevas extinciones. Creen que todavía es posible salvar muchos géneros si se toman medidas inmediatas.

Fuentes: Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS)

Definiciones:

Géneros: En la clasificación de los seres vivos, un género es un rango entre especie y familia.

Especie: grupo de organismos que comparten características similares y pueden reproducirse para producir descendencia fértil.

Extinción masiva: pérdida rápida de un porcentaje significativo de especies en un corto período de tiempo, lo que conduce a importantes cambios ecológicos y evolutivos.

Árbol de la vida: una representación metafórica de las relaciones entre diferentes especies, que rastrea su historia evolutiva hasta un ancestro común.