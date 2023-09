Tigre de Tasmania: investigadores recuperan con éxito ARN de especies extintas

En un avance importante, los científicos han extraído con éxito ARN de especímenes preservados del tigre de Tasmania, un marsupial extinto, que data de 1891. Esta es la primera vez que se recupera ARN, un material genético menos estable que el ADN, de una especie extinta. Los especímenes fueron almacenados en un museo en Estocolmo, Suecia.

La recuperación de ARN de especímenes de tigre de Tasmania ofrece información valiosa sobre la biología y el metabolismo de estos animales extintos. La secuenciación de ARN proporciona información sobre los complementos genéticos y la actividad genética, que son esenciales para comprender los rasgos y características de las especies extintas.

Anteriormente, se había extraído con éxito ADN de organismos antiguos, pero este estudio demuestra el potencial para recuperar ARN de especies extintas. La preservación de los especímenes del tigre de Tasmania, a pesar de estar almacenados a temperatura ambiente en un armario, desafía la suposición de que el ARN se degrada rápidamente en tales condiciones. Este descubrimiento abre nuevas posibilidades para estudiar y recrear especies extintas.

Más allá de su importancia para comprender las especies extintas, la capacidad de recuperar ARN de virus antiguos podría ayudar a estudiar pandemias pasadas. El ARN desempeña un papel crucial en la transmisión de la información genética recibida del ADN, permitiendo la síntesis de proteínas y regulando el metabolismo celular.

The Tasmanian tiger, also known as the thylacine, was an apex predator across Australia and nearby islands until human activity drove it to extinction. The arrival of humans in Australia around 50,000 years ago, followed by European colonization in the 18th century, led to population declines and ultimately the demise of the Tasmanian tiger. They were declared a threat to livestock, resulting in a bounty on their heads. The last known Tasmanian tiger died in captivity in 1936.

Iniciativas privadas han lanzado esfuerzos para “desextinguir” ciertas especies, incluido el tigre de Tasmania. Si bien recrear especies extintas a partir de parientes vivos plantea desafíos, este estudio destaca la importancia de seguir investigando la biología de los animales extintos.

Fuentes:

- Reuters