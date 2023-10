Desarrollo de un modelo para predecir la activación de receptores de estrógeno en focas del Baikal por contaminantes ambientales

By

Investigadores del Centro de Estudios Ambientales Marinos (CMES) de la Universidad de Ehime han desarrollado un modelo que puede predecir la capacidad de los contaminantes ambientales para activar los receptores de estrógeno en las focas del Baikal. Este estudio utilizó experimentos in vitro y simulaciones por computadora para evaluar el potencial de activación de los bisfenoles (BP) y los bifenilos policlorados hidroxilados (OH-PCB) en los subtipos de receptor de estrógeno α (bsERα) y β (bsERβ).

Los experimentos in vitro revelaron que la mayoría de los BP y OH-PCB exhibían actividad similar a la de los estrógenos contra ambos subtipos de bsER. Entre los BP analizados, el bisfenol AF demostró la actividad similar a la del estrógeno más fuerte. De manera similar, 4′-OH-CB50 y 4′-OH-CB30 mostraron la actividad más fuerte entre los OH-PCB probados contra bsERα y bsERβ, respectivamente.

Para investigar más a fondo cómo estos contaminantes ambientales se unen al bsER, se realizaron simulaciones de acoplamiento por computadora. Con base en los resultados de estas simulaciones y las propiedades estructurales de los contaminantes, se desarrollaron modelos de relación cuantitativa estructura-actividad (QSAR) para ambos subtipos de bsER. Estos modelos predijeron con precisión el potencial de activación de cada contaminante ambiental en los experimentos in vitro, distinguiendo entre compuestos que se activan y aquellos que no se activan tanto para bsERα como para bsERβ. Los investigadores también identificaron factores importantes que influyen en el potencial de activación de los contaminantes.

Además, los investigadores construyeron con éxito un modelo QSAR que predice el potencial de activación de los receptores de estrógeno (RE) de ratón utilizando el mismo método. Esto demuestra la aplicabilidad de este enfoque de modelado en diferentes especies.

El desarrollo de este modelo es un paso importante para comprender y predecir los efectos de los contaminantes ambientales en el sistema endocrino de las focas del Baikal. Proporciona una herramienta valiosa para evaluar los riesgos potenciales de estos contaminantes e informar los esfuerzos de conservación de esta especie vulnerable.

Fuente: Hoa Thanh Nguyen et al, “Simulaciones in silico y descriptores moleculares para predecir potencias de transactivación in vitro de receptores de estrógenos de focas del Baikal por contaminantes ambientales”, Ecotoxicología y seguridad ambiental (2023).