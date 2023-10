El impacto de las naves espaciales en la composición atmosférica de la Tierra

By

Un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences ha revelado que los satélites y las naves espaciales están contaminando la atmósfera terrestre con grandes cantidades de metales. Esta contaminación se está produciendo en la estratosfera, una región que contiene una gran concentración de ozono.

El equipo de investigación, dirigido por Dan Cziczo de la Universidad de Purdue, recopiló datos volando aviones a una altitud de casi 12 millas. Esto les permitió capturar mediciones precisas sin contaminación por los humos de los aviones. El estudio descubrió que metales como el litio, el cobre, el aluminio y el plomo, que se encuentran comúnmente en las naves espaciales, superaban los niveles del polvo cósmico natural.

Además, el equipo descubrió que casi el 10 por ciento de las partículas de ácido sulfúrico, que son esenciales para proteger la capa de ozono, estaban contaminadas con restos vaporizados de naves espaciales. La presencia de elementos únicos como el niobio indica el uso de escudos térmicos en los cohetes. Esta evidencia apunta a que la contaminación proviene de naves espaciales y no de meteoritos, que han permanecido sin cambios durante siglos.

El impacto ambiental de esta contaminación aún no se comprende completamente. Sin embargo, dado el aumento previsto del número de satélites en órbita, la situación podría empeorar. Se estima que habrá 50,000 satélites adicionales para 2030, con empresas como SpaceX y Amazon a la cabeza. Este rápido crecimiento de la industria espacial significa que hasta el 50 por ciento de las partículas de aerosol en la estratosfera podrían eventualmente contener metales procedentes del reingreso de las naves espaciales.

Estos hallazgos plantean preocupaciones sobre las consecuencias ambientales de la expansión de la industria espacial. La acumulación de desechos espaciales y la liberación de materiales fabricados por el hombre en la estratosfera requieren más investigaciones. A medida que seguimos dependiendo en gran medida de los satélites y las naves espaciales, resulta crucial desarrollar prácticas sostenibles que minimicen el impacto negativo en nuestra atmósfera.

Fuente: Actas de la Academia Nacional de Ciencias.