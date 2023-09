Los estanques artificiales pueden ser emisores netos de gases de efecto invernadero, según estudios

By

Una nueva investigación realizada por la Universidad de Cornell revela que los estanques artificiales tienen un impacto significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero. Dos estudios relacionados realizados por investigadores de Cornell comienzan a cuantificar los efectos de los estanques naturales y artificiales en el presupuesto global de gases de efecto invernadero, proporcionando información valiosa sobre un tema que no se comprende bien.

Los estudios encontraron que cuando se suman las emisiones y el almacenamiento de carbono de los estanques artificiales, los estanques pueden ser emisores netos de gases de efecto invernadero. Estimaciones anteriores sugieren que los estanques, que se definen como cuerpos de agua de 5 hectáreas o menos, pueden contribuir con el 5% de las emisiones globales de metano. Sin embargo, sin mediciones precisas en muchos estanques, este porcentaje podría oscilar entre la mitad y el doble de la cantidad estimada. Además, existen estimaciones limitadas de las tasas de enterramiento de carbono en los estanques.

Un estudio realizado por los investigadores se centró en la cantidad de carbono secuestrado en 22 estanques específicamente seleccionados. Los investigadores examinaron actividades de gestión anteriores y midieron el espesor de los sedimentos y el contenido de carbono en los estanques. Descubrieron que las tasas de entierro de carbono en los estanques estaban influenciadas por factores como las plantas acuáticas, los peces y los niveles de nutrientes. El estudio también reveló que tanto los estanques naturales como los artificiales secuestran globalmente una cantidad significativa de carbono, lo que indica que el secuestro de carbono en los estanques está subestimado.

El segundo estudio exploró las emisiones estacionales de gases de efecto invernadero de estanques experimentales específicos de Cornell. El metano, un potente gas de efecto invernadero, representó la mayoría de los gases emitidos. El estudio también destacó la importancia de un muestreo frecuente para contabilizar con precisión las emisiones de gases de efecto invernadero de los estanques.

En general, estos estudios sugieren que los estanques desempeñan un papel en las emisiones de gases de efecto invernadero y en el almacenamiento de carbono. Si bien los estanques pueden ser actualmente emisores netos de gases de efecto invernadero debido a la liberación de metano, existe la posibilidad de que se conviertan en sumideros netos al reducir las emisiones de metano. Los hallazgos también proponen el uso de burbujeadores o circuladores submarinos para reducir las emisiones de metano en los estanques.

Una mayor investigación y comprensión del papel de los estanques en las emisiones de gases de efecto invernadero son cruciales para realizar predicciones y modelos climáticos precisos.

Fuentes:

– Meredith A. Holgerson et al, Altas tasas de entierro de carbono vinculado a la producción autóctona en estanques artificiales, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, Alta variabilidad intraestacional en las emisiones de gases de efecto invernadero de estanques construidos en zonas templadas, Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Fuente: Cornell)