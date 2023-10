Putin anuncia planes para una nueva estación orbital rusa para 2027

By

El presidente Vladimir Putin reveló el jueves que Rusia lanzará el primer segmento de su nueva estación orbital para 2027. La nueva estación, que Moscú considera la progresión natural en la exploración espacial después de la Estación Espacial Internacional (ISS), tiene como objetivo incorporar ciencia avanzada y avances tecnológicos para cumplir objetivos futuros. A pesar de un revés en agosto con el primer lanzamiento de Rusia a la Luna en 47 años, Putin afirmó su compromiso con el programa lunar y destacó la importancia de mantenerse al día con el desarrollo de los vuelos espaciales tripulados.

Si bien extendió la participación de Rusia en la ISS hasta 2028 como medida temporal, Putin reconoció que la envejecida ISS eventualmente agotaría sus recursos. Hizo hincapié en la necesidad de tener no sólo un nuevo segmento sino una estación completa en funcionamiento una vez que la ISS ya no sea viable. Putin expresó su preocupación de que un retraso en la exploración espacial pueda dañar el programa ruso si el desarrollo de la nueva estación no avanza rápidamente.

Yuri Borisov, director de la agencia espacial rusa Roscosmos, apoyó la decisión de Putin y destacó la importancia de mantener las capacidades de Rusia en vuelos espaciales tripulados. Borisov subrayó la urgencia de comenzar el trabajo a gran escala en la estación orbital rusa para 2024 para evitar posibles brechas de capacidad causadas por la desaparición de la ISS antes de que la estación rusa esté lista.

Al abordar el reciente fracaso de la nave Luna-25 en agosto, Putin aseguró que el programa lunar persistiría y aprendería de los errores, afirmando: “Los errores son errores. Es una vergüenza para todos nosotros. Esto es exploración espacial y todo el mundo lo entiende. Es una experiencia que podemos utilizar en el futuro”. Borisov sugirió la posibilidad de adelantar el próximo lanzamiento a la Luna hasta 2026 desde su fecha inicialmente prevista en 2027.

Con el renovado compromiso de Rusia con la exploración espacial, el futuro de las misiones espaciales rusas promete logros y avances innovadores en la búsqueda del conocimiento científico más allá de nuestro planeta.

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo estará operativo el primer segmento de la nueva estación orbital rusa?

El presidente Putin afirmó que el primer segmento de la nueva estación orbital rusa debería estar operativo en 2027.

¿Cuáles son los motivos de la decisión de Rusia de crear una nueva estación orbital?

Rusia pretende garantizar la continuación de sus capacidades de vuelos espaciales tripulados a medida que disminuyen los recursos de la Estación Espacial Internacional (ISS). La construcción de una nueva estación permitirá a Rusia mantenerse a la vanguardia de la exploración espacial.

¿Qué pasó con el primer viaje a la luna de Rusia en 47 años?

El primer lanzamiento lunar de Rusia en 47 años, la nave Luna-25, experimentó contratiempos técnicos que resultaron en un aterrizaje forzoso en el polo sur de la luna en agosto. A pesar de este revés, Putin expresó el compromiso de continuar con el programa lunar y utilizar la experiencia adquirida para futuras misiones.

¿Cuál es el cronograma del programa lunar de Rusia?

Putin sugirió la posibilidad de adelantar el próximo lanzamiento a la luna a 2026, un año antes de la fecha prevista anteriormente de 2027. Este ajuste tiene como objetivo acelerar el progreso en el programa lunar.