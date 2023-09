Sondeando raros flujos de plasma caliente en la atmósfera superior

By

Cerca de los polos de la Tierra, las auroras son una vista común, que muestran coloridos espectáculos de luces en la atmósfera superior causados ​​por la interacción entre el viento solar y la magnetosfera del planeta. Sin embargo, más cerca del ecuador puede ocurrir un fenómeno atmosférico diferente: las derivas de iones subaurorales (SAID).

Los eventos SAID implican el flujo rápido hacia el oeste de plasma caliente a través de la ionosfera. Estos eventos se han asociado con estructuras visibles en el cielo, como arcos aurorales rojos estables (SAR) y un fuerte aumento de la velocidad de emisión térmica (STEVE). Normalmente, los eventos SAID ocurren entre el anochecer y la medianoche, pero se han detectado casos de flujos SAID después de la medianoche.

En un estudio reciente publicado en el Journal of Geophysical Research: Space Physics, los investigadores se centraron en 15 eventos SAID posteriores a la medianoche detectados cerca de América del Sur en 2013. Al analizar datos de diversas fuentes, incluidos programas satelitales y medidas de actividad auroral, investigaron las características y formación de estos raros eventos.

Los investigadores descubrieron que los eventos SAID posteriores a la medianoche, similares a los eventos previos a la medianoche, son el resultado de la compleja interacción entre las condiciones ionosféricas y la dinámica geomagnética. La interacción incluye la formación de campos eléctricos e interacciones onda-partícula, que actúan como fuentes de calor localizadas.

Estos hallazgos mejoran la comprensión de la dinámica del plasma de la atmósfera superior y su potencial para alterar las señales de radar para el seguimiento de satélites y otras aplicaciones críticas. Investigaciones adicionales en esta área podrían proporcionar información valiosa sobre cómo los eventos SAID y sus fenómenos asociados pueden afectar la atmósfera de la Tierra.

Fuente: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) desarrollado en el sector de tiempo local magnético posterior a la medianoche (1–4) durante 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677